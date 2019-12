BERGOGLIO HA BLOCCATO LA BEATIFICAZIONE DEL VENERABILE MONSIGNOR FULTON SHEEN !!! CE NE FAREMO UNA RAGIONE, E CONTINUEREMO A PREGARE …PER NOI , E’ GIA’ SANTO !!!

PEORIA, Ill. ( ChurchMilitant.com ) – La beatificazione di Abp. Fulton J. Sheen viene rinviata dopo che alcuni vescovi hanno presentato obiezioni, secondo un comunicato stampa diffuso dalla diocesi di Peoria, Illinois.

Il mese scorso, il Vaticano ha annunciato di aver approvato la tanto attesa beatificazione dell’arcivescovo popolare, dopo una controversa battaglia legale tra l’arcidiocesi di New York, che aveva rifiutato di rilasciare i suoi resti, e Joan Sheen Cunningham, il parente vivente più stretto di Sheen, con diritti sul suo corpo, che ha chiesto che il suo corpo fosse trasferito a Peoria, Illinois, dove Sheen è nato, cresciuto, è andato in seminario ed è stato ordinato sacerdote.

L’8 giugno, il tribunale più alto di New York si è pronunciato a favore di Cunningham, portando il 27 giugno alla sinterizzazione privata del corpo di Sheen dalla Cattedrale di San Patrizio. I media non sono stati informati dell’evento, sebbene Church Militant fosse sulla scena per catturare esclusive riprese del cofanetto di Sheen mentre veniva portato via.

Secondo il comunicato stampa della diocesi di Peoria, diversi membri senza nome della Conferenza episcopale degli Stati Uniti “hanno chiesto ulteriori considerazioni” sulla beatificazione di Sheen, originariamente prevista per il 21 dicembre.

“Nel nostro clima attuale, è importante che i fedeli sappiano che non c’è mai stata, né esiste ora alcuna accusa contro Sheen che implichi l’abuso di un minore”, chiarisce la dichiarazione.

La diocesi chiarisce anche che ” in nessun tempo è mai stata messa in discussione la sua vita di virtù”.

“Questo sviluppo è sfortunato soprattutto perché continuano a esserci molti miracoli segnalati attraverso l’intercessione di Sheen”, continua il comunicato stampa. “Diversi sono stati anche segnalati dall’annuncio della data di beatificazione di due settimane fa. È senza dubbio un’ulteriore prova per coloro che credono veramente in questa causa che questi miracoli saranno accreditati all’intercessione del Venerabile Fulton Sheen in futuro.”

L’identità dei vescovi che hanno espresso preoccupazioni e le loro obiezioni specifiche rimangono sconosciute.

Segue il comunicato stampa completo:

Il vescovo Jenky è profondamente rattristato da questa decisione. In particolare, il vescovo Jenky è ancora più preoccupato per i molti fedeli che sono devoti a Sheen e che saranno interessati da questa notizia. È fermamente convinto della grande santità del Venerabile Servo di Dio e rimane fiducioso che Sheen sarà beatificata. Il vescovo Jenky ha tutte le intenzioni di continuare la causa, ma non è stata discussa un’altra data per la beatificazione.

Questo sviluppo è sfortunato soprattutto perché continuano a esserci molti miracoli segnalati attraverso l’intercessione di Sheen. Diversi sono stati addirittura segnalati dall’annuncio della data di beatificazione di due settimane fa. È senza dubbio un’ulteriore prova per coloro che credono veramente in questa Causa che questi miracoli saranno accreditati all’intercessione del Venerabile Fulton Sheen in futuro.

L’arcivescovo Sheen era noto per la sua personale dedica a un’ora santa quotidiana alla presenza del Santissimo Sacramento. Traendo forza dalla sua vita di preghiera personale e profonda devozione a Nostro Signore, Fulton Sheen ha costantemente dimostrato un enorme coraggio nell’affrontare le sfide della nostra società. Era ben noto per la sua audacia nel predicare il Vangelo alla radio e alla televisione di fronte alla nostra cultura secolare. Lo stesso spirito di coraggio e audacia lo guidò come vescovo a predicare la verità, a difendere la fede e a salvaguardare la Chiesa.

La diocesi di Peoria osserva che la vita di Fulton Sheen è stata accuratamente e meticolosamente indagata. In ogni fase, è stato definitivamente dimostrato che era un modello esemplare di condotta cristiana e un modello di leadership nella Chiesa. In nessun momento la sua vita di virtù è mai stata messa in discussione.

L’ ANTICRISTO – IL GRANDE UMANITARIO – IL NUOVO UMANESIMO

In che modo L’ ANTICRISTO verrà in questa nuova era per convincerci a seguire il suo culto? Verrà travestito da GRANDE UMANITARIO; parlerà di pace, prosperità e abbondanza non come mezzi per condurci a Dio, ma come fini in sé. Scriverà libri su una nuova idea di Dio adatta ai modi di vivere della gente; diffonderà la fede nell’astrologia in modo da incolpare per i nostri peccati non la nostra volontà, ma le stelle; spiegherà psicologicamente la colpa in termini di sesso represso, farà sprofondare gli uomini nella vergogna se gli altri uomini diranno che non sono di mente aperta e liberali; identificherà la tolleranza con l’indifferenza verso quel che è giusto e quel che è sbagliato; incoraggerà i divorzi con l’inganno secondo cui una nuova unione è “vitale”; accrescerà l’amore per l’amore e diminuirà l’amore per la persona; invocherà la religione per distruggere la religione; parlerà perfino di Cristo e dirà che è stato il più grande uomo che sia mai vissuto; dirà che la sua missione è liberare gli uomini dalla schiavitù della superstizione e dal fascismo, che baderà di non definire mai.