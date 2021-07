PADRE GABRIELE AMORTH AMMONIVA GLI ITALIANI … andate a Messa !!!

Gli italiani dell’Italia di oggi: un popolo di persone battezzate che vivono da pagani. Persone battezzate che hanno approvato il divorzio, quando Gesù dice: “Non divida l’uomo quello che Dio ha unito”. Ecco che cristiani sono.

«Hanno approvato l’aborto, quando Dio Padre, fin dai comandamenti, ci dice: «Non uccidere!». Questo è oggi il popolo italiano! Non conoscono il Vangelo, non vanno più in Chiesa, non frequentano più i sacramenti. Magari lo fanno per Natale e per Pasqua. Che religione è questa? Che fede?»

Inoltre, afferma Amorth, troppo spesso chi è credente ha paura di dimostrarlo e vive “camuffato” nella società: «Oggi molti si vergognano in un ambiente contrario alla fede, ambiente scolastico o di lavoro, a dimostrarsi persone praticanti. Stanno zitti». Anche il clero tende sempre di più a “confondersi” rifiutando l’abito religioso. Amorth critica anche i suoi confratelli: «Vorrei fare qui un esempio traendolo dalla Società San Paolo. Ti dico solo che siamo forse un’ottantina in questa casa. In due portiamo l’abito talare.[…] Ci sono io, prete, e c’è un discepolo, che ha sempre la talare. Ecco invece questa abitudine del clero di camuffarsi, di voler essere come gli altri…»(Don Amorth)

Fonte I Figli della Luce di Don Amorth

Dalla pagina fb verità sull’inferno