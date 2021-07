GREEN PASS : ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE E PROCEDURALE …

Il prof. Beniamino Deidda direttore della Scuola Superiore di Magistratura:

<<In questo Paese tutti ignorano la legge. “O ti vaccinano o ti licenziano” è un reato di estorsione ai sensi dell’articolo 629 CODICE PENALE.

Il corpo umano e la Salute Personale NON SONO SACRIFICABILI per la Tutela della Salute PUBBLICA.

C’è una sentenza al riguardo: Corte Costituzionale – Sentenza 308/1990: “Non è ammesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio della collettività”.

Ciò significa che il diritto individuale alla salute è sempre salvo, anche a fronte della interesse collettivo GENERALE.

Norimberga 1945:

“La somministrazione di farmaci (i vaccini sono) contro la volontà del soggetto è un crimine contro l’umanità”.

Oviedo 2000:

“Un trattamento sanitario (come il vaccino) può essere praticato solo se l’interessato ha dato il suo consenso libero e informato”.

Art. 32 della Costituzione, “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento medico se non per disposizione di legge. La legge non può comunque violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Tribunale di Roma, sez. 6 civile, con ordinanza n. 45986/2020 R.G. del 16 dicembre 2020 dichiara:

– ILLEGITIMI TUTTI I DPCM dal 31-01-2020;

– illegittimo di metodo e I merito tale stato di emergenza;

– nulli TUTTI gli atti da essi derivanti!.

Il green PASS in Gazzetta ufficiale n.171 del 19 luglio 2021.

Si rappresenta che il decreto legge del 18 maggio 2021 n.65, istitutivo tra l’altro del green pass per le cerimonie civili, non è stato convertito in legge nei termini previsti. In questi casi il decreto legge decade con efficacia retroattiva.

Si sappia che la legge proibisce che vengano rinnovate le norme di un DL non convertito.

Questo, infatti, ce lo spiega molto chiaramente la Legge 400/88.

LA LEGGE NON C’È E NON POSSONO ATTUARE NESSUNA SANZIONE>>

CONCLUSIONE:

Mentono finché possono, ma la verità sta emergendo ed il popolo è sempre più consapevole di questo.

⚠️ULTIMO AGGIORNAMENTO DEFINITIVO⚠️

“NO GREEN PASS”

SABATO 31 LUGLIO 2021

ABRUZZO

🇮🇹L’AQUILA: Prato del Duomo 17:30

🇮🇹CHIETI: P.zza Garibaldi 17:30

🇮🇹PESCARA: P.zza Rinascita 17:30

CALABRIA

🇮🇹CATANZARO LIDO: P.zza Brindisi 17.30

🇮🇹COSENZA: P.zza Bilotti 17:30

🇮🇹CROTONE: P.zza Resistenza 17:30

🇮🇹LAMEZIA TERME: Corso G. Nicotera 17:30

🇮🇹REGGIO CALABRIA: P.zza Italia 17:30

CAMPANIA

🇮🇹NAPOLI: P.ZZA DANTE 17:30

🇮🇹SALERNO: P.zza Portanuova 17:30

🇮🇹CASERTA: P.ZZA CARLO DI BORBONE 17:30

🇮🇹AVELLINO: P.ZZA LIBERTA 17:30

EMILIA ROMAGNA

🇮🇹BOLOGNA: P.zza Maggiore 17:30

🇮🇹CAVRIAGO: P.zza Lenin 17,30

🇮🇹FERRARA: P.zza Trento 17:30

🇮🇹FORLI’: P.zale della Vittoria 17:30

🇮🇹MODENA: P.zza Grande 17:30

🇮🇹PARMA: P.zza Garibaldi 17:30

🇮🇹PIACENZA: P.zza Cavalli 17:30

🇮🇹RAVENNA: P.zza del popolo 17:30

🇮🇹REGGIO EMILIA: P.zza della Vittoria 17:30

🇮🇹RIMINI: P.zza Tre Martiri 17:30

FRIULI

🇮🇹GORIZIA: P.zzale della Casa rossa 17:30

🇮🇹PORDENONE: P.zza XX SETTEMBRE 17:30

🇮🇹TRIESTE: P.zza Unità d’Italia 17:30

🇮🇹UDINE: P.zza Libertà 17:30

LAZIO

🇮🇹ROMA: P.ZZA DEL POPOLO 17:30

🇮🇹FROSINONE : P.zale Vittorio Veneto 17:30

🇮🇹OSTIA : V.LE MEDITERRANEO 85, 15:00

🇮🇹LATINA: P.zza del Popolo 17:30

🇮🇹VITERBO: P.zza Plebiscito 17:30

LIGURIA

🇮🇹GENOVA: P.ZZA DE FERRARI 17:30

🇮🇹IMPERIA: P.zza S. Giovanni 17:30

🇮🇹SANREMO: P.zza Colombo 17:30

🇮🇹SAVONA: P.zza Sisto IV, 17:30

LOMBARDIA

🇮🇹MILANO: P.zza Fontana 17:30

🇮🇹BERGAMO: Davanti la Procura 17:30

🇮🇹BRESCIA: P.zza della Vittoria 17:30

🇮🇹BUSTO ARSIZIO: P.zza San Giovanni 17:30

🇮🇹COMO: P.zza Cavour 17:30

🇮🇹CREMONA: P.zza Stradivari 17:30

🇮🇹LECCO: P.zza Cermenati 17:30

🇮🇹LODI: P.zza della Vittoria 17:30

🇮🇹MANTOVA: P.zza Sordello 17:30

🇮🇹MONZA: P.zza Trento 17:30

🇮🇹VARESE: P.zza Monte Grappa 17:30

🇮🇹VOGHERA: P.zza Meardi 17:00

🇮🇹DESENZANO: P.zza Malvezzi 17:30

MARCHE

🇮🇹ANCONA: P.zza Cavour 17:30

🇮🇹ASCOLI PICENO: P.zza del Popolo 17:30

🇮🇹MACERATA: P.zza Libertà 17:30

🇮🇹PESARO: P.zza del Popolo 17:30

MOLISE

🇮🇹CAMPOBASSO: P.zza Vittorio Emanuele II, 17:30

PIEMONTE

🇮🇹TORINO: P.ZZA CASTELLO 17:30

🇮🇹ALESSANDRIA: P.zza Libertà 17:30

🇮🇹BIELLA: P.zza Martiri Libertà 17:00

🇮🇹OMEGNA: Largo Cobianchi 17:30

🇮🇹NIZZA MONFERRATO: P.zza Garibaldi 17:30

🇮🇹NOVARA: P.zza Puccini 17:30

🇮🇹SALUZZO: P.zza Cavour 17:30

🇮🇹VERCELLI: P.zza Cavour 17:30

PUGLIA

🇮🇹BARI: P.zza Ferrarese 17:30

🇮🇹BRINDISI: P.zza Crispi 17:30

🇮🇹FOGGIA: P.zza Umberto Giordano 17:30

🇮🇹LECCE: P.zza Sant’Oronzo 17:30

🇮🇹TARANTO: P.zza Garibaldi 17:30

SARDEGNA

🇮🇹CAGLIARI: P.zza Garibaldi 18:00

🇮🇹SASSARI: P.zza d’Italia 17:30

🇮🇹PORTO CERVO: P.zza del Principe 18:00

🇮🇹ORISTANO: P.zza Roma 18:00

SICILIA

🇮🇹PALERMO: P.zza Castelnuovo 17:30

🇮🇹CALTANISSETTA: P.zza della Repubblica 17:30

🇮🇹CATANIA: Fontana dell’Elefante 17:30

🇮🇹MESSINA: P.zza Duomo 17:30

🇮🇹RAGUSA: P.zza Libertà 17:30

🇮🇹TRAPANI: P.zza Vittorio Veneto 17:30

TOSCANA

🇮🇹FIRENZE: P.zza Signoria 17:30

🇮🇹AREZZO: P.zza S.Agostino 17:30

🇮🇹LIVORNO: P.zza Municipio 17:30

🇮🇹LUCCA: P.zza Napoleone 17:30

🇮🇹MASSA: P.zza Aranci 17:30

🇮🇹PIOMBINO: P.zza Verdi 17:30

🇮🇹PRATO: P.zza Duomo 17:30

TRENTINO ALTO ADIGE

🇮🇹TRENTO: P.zza Dante 17:30

🇮🇹BOLZANO: P.zza Walther 17:30

UMBRIA

🇮🇹PERUGIA: P.zza IV Novembre 17:30

🇮🇹FOLIGNO: P.zza Repubblica 17:30

VALLE D’AOSTA

🇮🇹AOSTA: P.zza Chanoux 17:30

VENETO

🇮🇹VENEZIA: Campo S. GEREMIA,PALAZZO RAI, 17.30

🇮🇹CASTELFRANCO VENETO: P.zza Giorgione 17:30

🇮🇹MESTRE: P.zza Ferretto 17:30

🇮🇹MONTEBELLUNA: P.zza Municipio 17:30

🇮🇹PADOVA: P.zza Duomo 17:30

🇮🇹TREVISO: P.zza dei Signori 17:30

🇮🇹VERONA: P.zza Bra 17:30

🇮🇹VICENZA: P.zza dei Signori 17.30

