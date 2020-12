TERREMOTO IN VATICANO : ECCO IL VERO IMPEGNO DI BERGOGLIO PER IL GIORNO DELLA IMMACOLATA ,incontrare i guardiani del capitalismo inclusivo !!!

Città del Vaticano

( di Lorenzo Capellini Mion )

“Credo che questo sia degno di nota.

Martedì, nel giorno dell’Immacolata, alcuni dei più grandi leader economici del mondo che fanno parte del Inclusive Capital Partners anno annunciato una nuova partnership con il Vaticano.

Il Consiglio comprende 27 membri noti come “Guardiani del capitalismo inclusivo”.

I 27 rappresentano banche, multinazionali, lobbies del Clima, media, finanza islamica e addirittura Stati, che vantano oltre 2,1 trilioni di dollari di capitalizzazione e 200 milioni di lavoratori.

Parlando ai Guardiani, i veri padroni del nuovo ordine, Bergoglio ha affermato: “È urgente e necessario un sistema economico che sia giusto, affidabile e in grado di affrontare le sfide più profonde che l’umanità e il nostro pianeta devono affrontare. Avete raccolto la sfida cercando modi per far diventare il capitalismo uno strumento più inclusivo per il benessere umano integrale”. (sic)

Al Papa ha risposto Lynn Forester de Rothschild, Fondatrice del Consiglio e Managing Partner di Inclusive Capital Partners e grande sostenitrice di Hillary, che ha affermato: “Il capitalismo ha creato un’enorme prosperità globale, ma ha anche lasciato troppe persone indietro, portato al degrado il nostro pianeta e non è ampiamente considerato attendibile dalla società.

Questo Concilio seguirà l’avvertimento di Papa Francesco di ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri e rispondere alle richieste della società per un modello di crescita più equo e sostenibile”.

Qui di seguito troverete i Guardiani e i loro ruoli. E capirete da soli il e la fine.

Ajay Banga, President and Chief Executive Officer, Mastercard

Oliver Bäte, Chairman of the Board of Management, Allianz SE

Marc Benioff, Chair, Chief Executive Officer, and Founder, Salesforce

Edward Breen, Executive Chairman, Dupont

Sharan Burrow, General Secretary, International Trade Union Confederation

Mark Carney, COP26 Financial Advisor to the Prime Minister, and United Nations Special Envoy for Climate Action and Finance

Carmine Di Sibio, Global Chairman and Chief Executive Officer, EY

Brunello Cucinelli, Executive Chairman and Creative Director, Brunello Cucinelli S.p.A.

Roger Ferguson, President and Chief Executive Officer, TIAA

Lady Lynn Forester de Rothschild, Founder and Managing Partner, Inclusive Capital Partners

Kenneth Frazier, Chairman of the Board and Chief Executive Officer, Merck & Co., Inc.

Fabrizio Freda, President and Chief Executive Officer, The Estée Lauder Companies

Marcie Frost, Chief Executive Officer, CalPERS

Alex Gorsky, Chairman of the Board and Chief Executive Officer, Johnson & Johnson

Angel Gurria, Secretary General, Organisation for Economic Co-operation and Development

(OECD)

Alfred Kelly, Chairman and Chief Executive Officer, Visa Inc.

William Lauder, Executive Chairman, The Estée Lauder Companies

Bernard Looney, Chief Executive Officer, BP

Fiona Ma, Treasurer, State of California

Hiro Mizuno, Member of the Board, Principles for Responsible Investment

Brian Moynihan, Chairman of the Board and Chief Executive Officer, Bank of America

Deanna Mulligan, President and Chief Executive Officer, Guardian Life Insurance Company of

America

Ronald P. O’Hanley, President and Chief Executive Officer, State Street Corporation

Rajiv Shah, President, The Rockefeller Foundation

Tidjane Thiam, Board Member, Kering Group

Darren Walker, President, Ford Foundation

Mark Weinberger, Former Chair and CEO of EY, and Board member of J&J, MetLife and Saudi Aramco.

Così il Papa che ha sempre condannato il capitalismo ne sposa il lato più oscuro.

E io sarei un complottista. Io ci vedo un piano. NWO”.

Lorenzo Capellini Mion