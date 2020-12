CNN : AMERICANI NON ALLARMATEVI SE LE PERSONE INIZIANO A MORIRE DOPO AVER PRESO IL VAX COVID19…

TRA FEDE E NATURA

INTANTO IN REGNO UNITO 4 DECESSI !!!!

———————————————————————————————————

In un articolo sul lancio del vaccino COVID, la CNN afferma che gli americani non dovrebbero allarmarsi se le persone iniziano a morire dopo aver preso il vaccino perché «potrebbero verificarsi decessi che non avranno necessariamente nulla a che fare con il vaccino».

L’avviso è apparso in unarticolointitolato «Perché vaccinare i nostri cari più fragili?». Il bizzarro articolo mostra il dilemma in cui la dottoressa Kelly Moore, direttore associato della Immunization Action Coalition, avverte che i vaccini non funzionano altrettanto bene sulle persone fragili e sugli anziani rispetto alle persone sane.

«Quando il vaccino inizia a essere sparato nelle braccia dei residenti delle case di riposo, gli americani devono capire che potrebbero verificarsi dei decessi che non avranno necessariamente nulla a che fare con il vaccino, dice la dottoressa Moore».

«Non saremmo affatto sorpresi di vedere, per…