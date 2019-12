UNISCITI ALLA LEGA DI PREGHIERA PER PAPA BENEDETTO XVI , ISCRIVETEVI AL GRUPPO TELEGRAM messanger : t.me/Papa_Benedetto_XVI…UNA RICHIESTA DI PREGHIERA CHE PROVIENE DA SUOR LUCIA E DA GIACINTA…

Ci sono molte iniziative di preghiera in giro, che sono solo di origine umana. Ma quando preghiamo, dovremmo farlo per motivazione soprannaturale e specialmente quando richiesto dal Cielo.

Una delle più importanti iniziative di preghiera nella storia cattolica è la richiesta di pregare molto per il Santo Padre. Questa richiesta proviene non meno dei santi bambini di Fatima, che ci hanno esortato non solo a pregare molto per i peccatori, ma a pregare moltissimo per il Santo Padre.

Questa richiesta di preghiera per il Santo Padre proviene da suor Lucia e da Giacinta, a cui sono state mostrate le gravi difficoltà nella Chiesa, ha parlato della necessità di pregare per il Santo Padre per 2 motivi: che potesse compiere la consacrazione in Russia richiesta dal nostro Signore; e che avrebbe potuto sopportare la persecuzione che un giorno avrebbe sofferto di coloro che lo circondavano.

Riguardo al primo motivo, suor Lucia fa questa affermazione nelle sue Memorie, p. 414:

“’Il Santo Padre! Prega molto per il Santo Padre! Lo farà, ma sarà tardi. Tuttavia, il Cuore Immacolato di Maria salverà la Russia, che gli è stata affidata ‘”.

Le due visioni di Giacinta

Per quanto riguarda la seconda ragione, Giacinta chiede preghiere per il Santo Padre, dopo aver visto DUE gli eventi che stanno avvenendo ora nella Chiesa ( Fonte ), che parla di ciò che suor Lucia ha scritto nel suo terzo libro di memorie:

Inoltre, nel suo terzo libro di memorie, ci parla di due episodi in cui Giacinta vide le visioni di un futuro Papa, e queste riguardano anche il segreto. Un giorno, mentre erano vicino al pozzo della casa di Lucia, Giacinta le chiese se avesse visto il Santo Padre. Quando Lucia rispose: “No”, disse Jacinta: “Non so come fosse, ma vidi il Santo Padre in una casa molto grande, inginocchiato da un tavolo, con la testa nascosta tra le mani e piangeva . Fuori dalla casa c’erano molte persone. Alcuni lanciavano pietre; altri lo stavano maledicendo e usando un linguaggio volgare. Povero Santo Padre, dobbiamo pregare molto per lui ”. Suor Lucia ci dice poi: “Un’altra volta, siamo andati nella grotta chiamata Lapa do Cabeço. Appena arrivati ​​lì, ci siamo prostrati per terra, dicendo le preghiere che l’Angelo ci aveva insegnato. Dopo qualche tempo, Jacinta si alzò e mi chiamò: “Non vedi tutte quelle autostrade, strade e campi pieni di gente, che piange di fame e non ha niente da mangiare? E il Santo Padre in una chiesa che prega davanti al Cuore Immacolato di Maria? E così tante persone che pregano con lui? Alcuni giorni dopo mi chiese: “Posso dire di aver visto il Santo Padre e tutta quella gente?” ‘No. Non vedi che fa parte del segreto? Se lo fai, lo scopriranno subito. ‘ ”

Lasciaci rispondere!

Molti autori ritengono che questa PRIMA visione di Giacinta sia una rivelazione profetica di ciò che Papa Benedetto sta soffrendo dal febbraio 2013 , perché in nessun momento della storia del Papato moderno un Papa ha risieduto in una piccola casa ed è stato quasi universalmente deriso da quelli nella chiesa. L’immagine di una casa colpita da pietre da coloro che la circondano, sembra anche implicare che i peggiori nemici del Santo Padre sono quelli in Vaticano che circonda dove vive attualmente: nel Monastero di Nostra Signora Madre della Chiesa, a il cuore dei Giardini Vaticani.

La seconda visione di Giacinta sembra essere l’indicazione del Cielo su come rispondere alla Prima visione: vale a dire UNENDITI CON IL SANTO PADRE in preghiera al Cuore Immacolato di Maria!

Cerchiamo di essere “così tante persone” che pregano con il Santo Padre “davanti al Cuore Immacolato di Maria”!

Scegli le preghiere che desideri, ma PREGHI, PREGHI, PREGHI!

QUESTA È LA LEGA DELLA PREGHIERA per il Santo Padre. Spargi la voce e recluta altri per offrire:

Preghiere quotidiane. Comuni e confessioni degni. Atti di penitenza e sacrifici. Il digiuno e l’astinenza. Elemosina per i poveri. Recita DEL ROSARIO PIÙ SANTO. Atti di consacrazione al Cuore Immacolato di Nostra Signora, personale o in gruppo, parrocchie, diocesi ecc.

