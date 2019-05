TERREMOTO IN VATICANO !!! PADRE JAMES MARTIN SJ IN FAVORE LGBT… FORSE GLI SFUGGE …”IL PECCATO CONTRO NATURA FA SCHIFO PURE AI DIAVOLI” SANTA CATERINA DA SIENA , DOTTORE DELLA CHIESA !

Il Catechismo afferma sull’omosessualità:

Basandosi sulla Sacra Scrittura, che presenta atti omosessuali come atti di grave depravazione, la tradizione ha sempre dichiarato che “gli atti omosessuali sono intrinsecamente disordinati”. Sono contrari alla legge naturale. Chiudono l’atto sessuale al dono della vita. Non procedono da una genuina complementarietà affettiva e sessuale. In nessun caso possono essere approvati. (2357)

Va avanti per dichiarare:

Le persone omosessuali sono chiamate alla castità. Con le virtù dell’autocontrollo che insegnano loro la libertà interiore, a volte con l’appoggio dell’amicizia disinteressata, della preghiera e della grazia sacramentale, possono e dovrebbero avvicinarsi gradualmente e risolutamente alla perfezione cristiana. (2359)

Padre James Martin ha fatto carriera cercando di normalizzare l’omosessualità. I seguenti sono alcuni degli esempi più eclatanti:

1. p. Martin afferma che non è richiesta la castità degli omosessuali.

In un’intervista del 29 agosto con Brandon Ambrosino (un uomo apertamente gay fidanzato con il suo partner maschile), p. Martin ha affermato che gli omosessuali non sono vincolati dall’insegnamento della Chiesa sulla castità perché non è stato “ricevuto” dalla comunità LGBT. “Affinché un insegnamento sia veramente autorevole”, ha detto, “è previsto che sarà ricevuto dal popolo di Dio, dai fedeli L’insegnamento che le persone LGBT devono essere celibi per tutta la vita non è stato ricevuto.

Questa è un’affermazione eretica perché rifiuta l’infallibile autorità di insegnamento della Chiesa cattolica e rende il dogma dipendente da come viene “ricevuto” dalla gente. L’insegnamento della Chiesa non è determinato dall’assenso democratico o dal voto popolare. Le sue verità sono assolute, radicate nella Verità, Nostro Signore Gesù Cristo.

Il canonista Ed Peters fa notare che “Martin potrebbe pentirsi del fatto che, in virtù del canone 1055 (che presenta la natura stessa del matrimonio), due lesbiche non possono sposarsi, né due omosessuali, ma, se questo è ciò che sta alla base delle lamentele di Martin sul celibato presumibilmente essendo imposto a tali persone, ha bisogno di prenderlo con il Magistero infallibile della Chiesa “.

Gregory Brown, scrivendo in First Things , rifiuta p. Caratterizzazione, scrittura di Martin: “L’autorità degli insegnamenti non può essere verificata consultando i sensi interiori dei cattolici praticanti … La certezza soggettiva non è una guida certa – e nemmeno, veramente, affidabile – se l’intuizione proviene effettivamente dal sensus fidei . “

2. p. Martin afferma che i cattolici dovrebbero riverire il “matrimonio” gay

Al simposio del 5 settembre 2017 alla Fordham University, p. Martin ha descritto il “matrimonio” omosessuale come “un atto d’amore” e ha affermato che la Chiesa deve ” riverirlo “.

L’insegnamento immutabile della Chiesa sul matrimonio è chiaro: un “patto mediante il quale un uomo e una donna stabiliscono tra loro una partnership di tutta la vita e che è ordinata per sua natura al bene degli sposi e alla procreazione e educazione della prole. ”

3. p. Martin sostiene il transgenderismo nei bambini .

Su Facebook e Twitter il 2 ottobre 2017, p. Martin ha pubblicato commenti a sostegno del diritto di un giovane “transgender” di ricevere un’educazione religiosa in una parrocchia cattolica, che sosteneva negando la ragazza trasformata. Martin lo definì “uno scandalo”.

Martin non è riuscito a rivelare il fatto che la parrocchia era disposta ad educare il ragazzo, purché fosse registrato sotto il sesso elencato nel suo certificato di battesimo (il suo sesso biologico: un ragazzo). Sua madre rifiutò, insistendo sul fatto che la parrocchia accettasse il suo ragazzo da ragazza, usando il suo nome femminile, e presumibilmente permettendogli di usare i bagni delle ragazze. La parrocchia, coerente con l’insegnamento cattolico, ha rifiutato.

All’inizio del 2017, Papa Francesco ha detto a Bp. Andreas Launer, “L’ideologia di genere è demoniaca”. E a luglio 2016, Papa Francesco disse: “Stiamo vivendo un momento di annientamento dell’uomo come immagine di Dio. Oggi, bambini – bambini! – viene insegnato a scuola che tutti possono scegliere il proprio sesso … è terribile!” Papa Francesco ha continuato dicendo: “Dio ha creato l’uomo e la donna, Dio ha creato il mondo in un certo modo”, ha detto Papa Francesco, “e stiamo facendo l’esatto opposto”.

Nel settembre 2017, l’American College of Pediatricians (ACP) ha rilasciato un documento aggiornato, “Gender Ideology Harms Children”, affermando che “condizionare i bambini a credere che una vita di impersonificazione chimica e chirurgica dell’altro sesso sia normale e salutare sia un abuso sui minori. “

Il 2 ottobre su Twitter, p. Martin ha ritwittato un post esaltando il fatto che p. Greg Boyle, SJ avrebbe il permesso di parlare nella diocesi di Orange, in California, e caratterizzare i fedeli cattolici che si oppongono a Boyle come “missionari dell’odio”.

Padre Boyle ha reso pubblici commenti apertamente sostenendo “matrimoni” gay e donne “sacerdoti”, accusando coloro che si oppongono a cose come essere spaventosi.

5. p. Martin deride pubblicamente i cattolici aderendo all’insegnamento della Chiesa sull’omosessualità come “omofobico” e “mentalmente chiuso”

Durante la sua apparizione alla Fordham University il 5 settembre, p. Martin derise i cattolici che si sottomettono alla dottrina della Chiesa sull’omosessualità, attribuendo loro “omofobia” e “mentalità ristretta”.

Ciò includerebbe i molti cattolici attratti dallo stesso sesso che abbracciano eroicamente la loro croce e scelgono di vivere in accordo con l’insegnamento della Chiesa.

6. p. Martin afferma l’idea di gay attivi che si baciano durante la messa

Durante un’intervista del 29 agosto 2017 all’Università di Villanova, p. Martin ha detto a un omosessuale praticante che assiste alla Messa, “Spero che tra 10 anni sarai in grado di baciare il tuo partner. Perchè no? Qual è la cosa terribile? “

A differenza delle espressioni platoniche di affetto tra famiglia o, in alcune culture, amici dello stesso sesso, il bacio tra coppie dello stesso sesso coinvolte sessualmente è una violazione della legge naturale e divina. Esibizioni pubbliche durante la Messa infastidirebbero l’insegnamento della Chiesa, costituendo un sacrilegio.

7. p. Martin sostiene che gli ex omosessuali non conducono una vita pienamente “integrata”

Ancora nella sua intervista a Villanova del 29 agosto, p. Martin ha affermato che le molte migliaia di persone che hanno abbandonato lo stile di vita omosessuale sono in “conflitto” con se stesse – che le loro vite non sono ” integrate ” come lo sono gli attuali omosessuali. Ha insinuato che la libertà dall’omosessualità non è realizzabile e ha caratterizzato le proposte altrimenti come “tristi”. Tentando di spiegare chi ha abbandonato lo stile di vita omosessuale, ha detto al suo pubblico: “Quello che succede è che la loro spazzatura dentro si focalizza all’esterno sulle persone che sono effettivamente cercando di vivere una vita più integrata. “

La moltitudine di testimonianze di ex gay contraddice p. Le affermazioni di Martin. YouTube è pieno di account che affermano che la libertà è possibile; una ricerca di “ex-gay” rivela un vasto numero di ex omosessuali che hanno continuato a riconquistare un sano orientamento eterosessuale. Migliaia di uomini e donne riferiscono di aver abbandonato con successo lo stile di vita omosessuale, molti si sono sposati e hanno famiglie. Gruppi come PFOX (Parents and Friends of Ex-Gays) e Voices of Change documentano tali esperienze.

Fr. Il licenziamento di Martin è uno schiaffo in faccia a coloro che hanno lavorato duramente per essere fedeli a Dio, abbandonando lo stile di vita omosessuale e portando eroicamente le loro croci per il bene di qualcosa di più grande di loro. Queste persone direbbero che conducono vite più pienamente integrate ora di quanto facciano gli omosessuali attivi.

8. p. Martin definisce la monaca pro-gay censurata suor Jeannine Gramick come degna di santità

Durante un podcast del 16 giugno 2017, p. Martin ha detto che suor Jeannine Gramick , una monaca dissidente e cofondatrice del ministero dei New Ways pro-gay, dovrebbe essere dichiarata santa.

Fr. L’ammirazione di Martin per Sr. Gramick deriva dal suo ostinato rifiuto di rispettare l’insegnamento della Chiesa e la sua incrollabile ribellione all’autorità Magistrale. Nel 1999, suor Gramick fu censurata dal Vaticano per la sua affermazione delle pratiche omosessuali e ordinò di smettere di prestare servizio agli omosessuali. Ha sfidato l’ordine. Suggerendo che suor Gramick sia degno di santità, p. Martin “benedice” la sua rivolta contro l’insegnamento della Chiesa, mentre propagava la sua eresia.

9. p. Martin suggerisce pubblicamente che Dio ha creato gli omosessuali in questo modo

Durante il suo podcast del 16 giugno, p. Martin citato Salmo 139: 13-14 (“Hai formato il mio più intimo essere, mi hai stretto nel grembo di mia madre. Ti lodo, perché sono meravigliosamente fatto!”) Per sostenere che l’omosessualità è una condizione innata e bella, creata da Dio .

Nel suggerire che Dio è l’autore dell’omosessualità, p. Martin distorce la Scrittura e bestemmia Nostro Signore. Conferma anche di praticare gli omosessuali nel loro peccato, perpetuando la loro frattura spirituale, psicologica ed emotiva e negando loro l’opportunità di guarire in Cristo.

10. p. Martin accoglie pubblicamente la stima dei gruppi dissidenti e filo-gay condannati dalla Santa Sede

Il 30 ottobre 2016, Martin ha ricevuto un premio dal gruppo New Ways del gruppo pro-gay .

New Ways Ministry è stato censurato dalla Chiesa per il suo rifiuto dell’insegnamento cattolico sull’omosessualità. Cdl. Francis George dell’arcidiocesi di Chicago ha condannato il gruppo, avvertendo: “Nessuno dovrebbe essere ingannato dall’affermazione secondo cui il New Ways Ministry fornisce un’autentica interpretazione dell’insegnamento cattolico e un’autentica pratica pastorale cattolica”. È condannata e non riconosciuta dalla Chiesa.

11. p. Martin promuove pubblicamente l’ordinazione degli omosessuali al sacerdozio

Nel numero di novembre 2000 della rivista dei gesuiti in America (dove è editor-at-large), p. Martin ha pubblicato un articolo che promuove l’ordinazione degli omosessuali al sacerdozio.

Nel sostenere l’ordinazione omosessuale, p. Martin dissentisce apertamente dalla posizione della Chiesa. Secondo la Congregazione per l’educazione cattolica:

[Il] suo Dicastero, in accordo con la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, ritiene necessario dichiarare chiaramente che la Chiesa, pur rispettando profondamente le persone in questione, non può ammettere al seminario o agli ordini sacri coloro che praticare l’omosessualità, presentare tendenze omosessuali profondamente radicate o sostenere la cosiddetta “cultura gay”. Tali persone, infatti, si trovano in una situazione che li impedisce gravemente di relazionarsi correttamente con uomini e donne. Non si deve in alcun modo trascurare le conseguenze negative che possono derivare dall’ordinazione di persone con tendenze omosessuali profondamente radicate.

12. p. Martin sostiene pubblicamente uno studioso che proclama “Gesù è strano”

In un tweet del 21 settembre 2017, p. Martin ha lamentato la cancellazione di un discorso (dovuto in parte a un’esposizione militante della Chiesa ) alla Madonna University con l’autore pro-gay Dr. Shawn Copeland. Nella sua scrittura, Copeland cita i sostenitori pro-gay in maniera impenitente; una citazione recita: “A Pasqua, Dio rese Gesù omosessuale nella sua solidarietà con noi. In altre parole, Gesù” uscì dall’armadio “e divenne il Cristo” queer “… Gesù è strano per la sua solidarietà con i queer. “

Sostenendo Copeland, p. Martin sta promuovendo la sua bestemmia.

13. p. Martin elogia il dissidente pro-gay Bp. Thomas Gumbleton

In un tweet del 1 ° novembre, p. Martin ha promosso un film che celebrava il prelato dissenziente, definendolo “il grande Bp. Thomas Gumbleton. “

Gumbleton è un famigerato attivista gay costretto alla pensione dal Vaticano nel 2006 a causa della sua aperta rivolta contro l’insegnamento della Chiesa. A Gumbleton è stato vietato parlare di proprietà diocesane in alcune diocesi a causa delle sue opinioni omosessualiste.

Nel 2013, ad esempio, Gumbleton disse agli omosessuali che vivevano in uno stato di grave peccato: “Non smettere di andare in comunione.

14. p. Martin loda il prete gay laicato Gregory Baum

Il 20 ottobre, p. Martin ha twittato lodi per Gregory Baum durante la morte dell’ex prete, retweeting approvando una nota che lo ha definito “uno dei teologi più gentili, brillanti e senza paura che abbia mai conosciuto”.

Baum ha rivelato nella sua autobiografia che mentre serviva come consigliere nel Concilio Vaticano II, iniziò una relazione omosessuale con un altro uomo e lo portò avanti per 30 anni, anche dopo che lasciò il sacerdozio e sposò un’ex suora, Shirley, che approvò di il rapporto.

Baum ha ammesso di aver nascosto la sua omosessualità attiva per non perdere la sua influenza nei circoli teologici. “Non professavo la mia omosessualità in pubblico perché un simile atto di onestà avrebbe ridotto la mia influenza di teologo critico”, ha ammesso, aggiungendo: “Ero impaziente di essere ascoltato come teologo, confidando in Dio come salvatore mundi ( Salvatore del mondo) e impegnata nella giustizia sociale, nella teologia della liberazione e nella solidarietà globale “.

Baum trascorse la sua carriera cercando di smantellare l’insegnamento della Chiesa sul controllo delle nascite, ed è riconosciuto come un attore chiave dietro la famigerata Dichiarazione di Winnipeg, il rifiuto dei vescovi canadesi di Humanae Vitae , l’enciclica del Papa Paolo VI del 1968 che riafferma l’insegnamento della Chiesa sulla contraccezione.

15. p. Martin rifiuta costantemente di rispondere alla semplice domanda se crede che insegnare alla Chiesa che il sesso gay sia un peccato.

Il professor Robert P. George dell’Università di Princeton ha notato che p. Martin non risponderà alla semplice domanda, nonostante la sua loquacità altrimenti:

Ma p. Martin ha dato l’impressione opposta qualche istante dopo, quando ho twittato in risposta, “Grazie, padre. Posso prendere questo, quindi, come affermazione dell’insegnamento della Chiesa secondo cui il matrimonio è l’unione coniugale di marito e moglie e che atti sessuali di qualsiasi tipo al di fuori del vincolo coniugale sono immorali? Se è così, sono felice di correggere ciò che ho detto. “In risposta, non ho ottenuto un” sì “. O un” no “. Martin tacque, anche se ci eravamo appena scambiati tweet. Si scopre che si rifiuta sempre di rispondere a tali domande o coinvolgere coloro che chiedono loro. Rifiuta semplicemente di dire ciò che la Chiesa in effetti dice, cioè che, sebbene noi dobbiamo amare coloro che sperimentano e persino agiscono in base ai desideri dello stesso sesso, gli atti omosessuali sono sbagliati e peccaminosi – moralmente e spiritualmente dannosi per chi li coinvolge.

16. p. Martin si riferisce pubblicamente allo Spirito Santo come “Lei”

In un post su Facebook del 19 settembre 2017, p. Martin si è lamentato di aver respinto le sue espionistiche eretiche da gruppi come Church Militant. Ha esortato i suoi sostenitori “Sperare nello Spirito Santo”. Le cose possono sempre migliorare. E lo Spirito Santo sa cosa sta facendo. “

Sebbene il concetto di essere Sposo con Maria non sia inteso per essere preso alla lettera, il fraseggio indica ancora un tipo di matrimonio spirituale tra la Madonna e lo Spirito Santo, un simile espediente a quello di una monaca consacrata, che si riferisce a se stessa come il ” sposo “di Gesù. In entrambi i casi, è chiaramente un’unione spirituale maschile-femminile, riflessa nel matrimonio tra uomo e donna. Il riferimento deliberato di Martin dello Spirito Santo come “Lei” implica che la Madonna era sposata a un’entità femminile, un’unione femminile-femminile (lesbica).

Alcuni sostengono che lo Spirito Santo dovrebbe essere riferito al femminile perché la parola ebraica originale nell’Antico Testamento, rūaḥ, è un nome femminile. Ma in linguistica, il genere grammaticale non ha alcuna influenza sul genere attuale del sostantivo. La parola neutra neutra pneuma è usata per “spirito” nel Nuovo Testamento, e in latino (la lingua ufficiale della Chiesa) viene usato lo spirito maschile. Nostro Signore stesso si riferì allo Spirito Santo come paraclito, usando la parola greca parakletos, un nome maschile. Inoltre, San Giovanni usa il pronome maschile in riferimento allo Spirito Santo, anche se si riferisce al greco neutro pneuma, indicando la sua deliberata scelta di riferirsi allo Spirito come “Lui” piuttosto che “Esso”. In breve,

In somma, p. Martin coopta Cristo nei suoi tentativi di normalizzare l’omosessualità nella Chiesa.

Martin è stato criticato da vari prelati. Il vescovo Thomas Paprocki di Springfield, Illinois, lo ha criticato per aver sostenuto la lobby gay nella Chiesa. E Abp. José Ignacio Munilla di San Sebastian in Spagna ha smantellato l’argomento di Martin secondo cui un insegnamento della Chiesa è solo dogmatico se è “ricevuto” dalla gente

Il cardinale Robert Sarah, prefetto della Congregazione per il culto divino, ha pubblicato un rimprovero pubblico a Martin, in particolare per non aver menzionato la necessità di castità nel suo libro Building a Bridge.

“Coloro che parlano a nome della Chiesa devono essere fedeli agli immutabili insegnamenti di Cristo”, ha detto Sarah, “perché solo vivendo in armonia con il disegno creativo di Dio troviamo un adempimento profondo e duraturo”.

Sarah ha ricordato al suo pubblico un fatto chiave omesso dal libro di Martin: gli atti omosessuali sono “gravemente peccaminosi e tremendamente dannosi per il benessere di coloro che partecipano a loro”.

“Le persone che si identificano come membri della comunità LGBT devono questa verità in beneficenza”, ha insistito Sarah, “specialmente dal clero che parla a nome della Chiesa di questo argomento complesso e difficile”.

In un video che pubblica il suo libro Building a Bridge , p. Martin parla come se Cristo avesse abbracciato i peccatori e il loro stile di vita peccaminoso. “Gesù nel suo ministero pubblico cercava sempre di includere le persone e si sforzava di raggiungere specificamente le persone che si sentivano emarginate”, dice Martin, “perché per Gesù non c’era nessuno che fosse l’altro. loro, ci siamo solo noi “.

Questo è falso. Cristo ha mostrato misericordia ai peccatori, ma ha anche ammonito loro di allontanarsi dal loro peccato. In Giovanni 8:11, Gesù dice alla donna colta in adulterio: “Non ti condannerò, vai e non peccare più”.

Padre Martin fa esattamente l’opposto. Afferma gli omosessuali nel loro peccato, in sostanza dicendo loro: “Né ti condannerò. Vai, e ora peggio di più”.

FONTE LEGGI!