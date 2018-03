TERREMOTO IN VATICANO !!! cardinale KASPER : SI’ ALLA SANTA COMUNIONE, AGLI ADULTERI NEI MATRIMONI SECONDARI ,ED ALLE UNIONI OMOSESSUALI CHE ,SECONDO LUI ,CONTENGONO “ELEMENTI” DEL MATRIMONIO CRISTIANO…EFFETTO “GLI AMORI DI LETIZIA” COLPISCE ANCORA!!!

14 marzo 2018 ( LifeSiteNews.com ) – Il cardinale Walter Kasper, la cui teologia sembra essere la principale fonte d’ispirazione per la dottrina di Papa Francesco nel dare la santa comunione alle persone che vivono negli stati di adulterio nei matrimoni secondari, sembra ora sostenere che le unioni omosessuali contengono “elementi” del matrimonio cristiano e sono persino “analoghi” ad esso in un modo simile al rapporto tra la Chiesa cattolica e le comunità cristiane non cattoliche.

Inoltre, il cardinale attribuisce le sue affermazioni all’esortazione apostolica di Papa Francesco Amoris Laetitia , nonostante il fatto che il documento lo contraddice esplicitamente.

“Il papa non lascia spazio a dubbi sul fatto che i matrimoni civili, le unioni di fatto, i nuovi matrimoni in seguito al divorzio ( Amoris Laetitia 291) e le unioni tra omosessuali ( Amoris Laetitia 250s.) Non corrispondono alla concezione cristiana del matrimonio “, Scrive Kasper in un libro recentemente pubblicato su Amoris Laetitia.

“Dice, tuttavia, che alcuni di questi partner possono realizzare in modo parziale e analogo alcuni elementi del matrimonio cristiano ( Amoris Laetitia 292)”, continua Kasper.

Kasper a confronto tali rapporti con il rapporto tra la Chiesa cattolica e gruppi cristiani non cattolici, che il Concilio Vaticano II dice contiene “elementi di santificazione e di verità” della Chiesa.

“Proprio come al di fuori della Chiesa cattolica ci sono elementi della vera Chiesa, nelle unioni sopra menzionate ci possono essere elementi presenti del matrimonio cristiano, anche se non soddisfano completamente, o non soddisfano ancora completamente, l’ideale”, aggiunge Kasper .

Le dichiarazioni appaiono nel nuovo libretto di Kasper, “Il messaggio di Amoris Laetitia: una discussione fraterna”, che è stato recentemente pubblicatosimultaneamente in tedesco e in italiano.

Nello stesso lavoro, Kasper insinua anche che Amoris Laetitia apre la strada per permettere l’uso della contraccezione, una pratica che è universalmente condannata nelle Scritture, nei Padri della Chiesa e nel Magistero pontificio, più recentemente dai papi Paolo VI e Giovanni Paolo II.

Kasper nota che in Amoris Laetitia, il Papa “incoraggia solo l’uso del metodo di osservare i cicli della fertilità naturale” e “non dice nulla di altri metodi di pianificazione familiare ed evita tutte le definizioni casuali”. Nel contesto con il Passaggi del libro sulla comunione per coloro che commettono adulterio in seconde “matrimoni”, che usano un linguaggio simile, Kasper sembra sostenere che il papa sta permettendo eccezioni alla condanna della Chiesa del controllo artificiale delle nascite.

Kasper contraddice Giovanni Paolo II – e persino Amoris Laetitia

Le parole di Kasper relative alle unioni omosessuali sembrano contraddire direttamente non solo le dottrine di Giovanni Paolo II, ma anche Amoris Laetitia , il documento che intende spiegare.

Sotto il pontificato di Giovanni Paolo II e l’amministrazione del cardinale Josef Ratzinger (in seguito Papa Benedetto XVI), la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede della Santa Sede espressamente respinse l’idea che le unioni omosessuali possono essere “analoghe” al matrimonio. Il documento è stato rilasciato nel 2003 e ha ricevuto l’approvazione di Giovanni Paolo II.

“Non ci sono assolutamente motivi per considerare le unioni omosessuali in qualche modo simili o addirittura lontanamente analoghe al piano di Dio per il matrimonio e la famiglia”, ha dichiarato la Congregazione. “Il matrimonio è santo, mentre gli atti omosessuali vanno contro la legge morale naturale. Gli atti omosessuali chiudono l’atto sessuale al dono della vita “. Non procedono da una genuina complementarietà affettiva e sessuale. In nessun caso possono essere approvati. ”

I paragrafi di Amoris Laetitia citati da Kasper per giustificare il trattamento delle unioni omosessuali come “analoghi” al matrimonio non contengono riferimenti chiari alle unioni omosessuali, ma si riferiscono semplicemente agli “elementi costruttivi in ​​quelle situazioni che non corrispondono o non corrispondono più al suo insegnamento sul matrimonio “.

Tuttavia, Amoris Laetitia afferma al paragrafo 251, “Nel discutere della dignità e della missione della famiglia, i Padri sinodali hanno osservato che,” quanto alle proposte per collocare le unioni tra persone omosessuali allo stesso livello del matrimonio, non ci sono assolutamente motivi per considerare le unioni omosessuali sono in qualche modo simili o addirittura lontanamente analoghe al piano di Dio per il matrimonio e la famiglia “. Francesco e i Padri sinodali citano lo stesso documento del 2003 della Congregazione della Dottrina della Fede di cui sopra.

Vescovi tedeschi che cercano di legittimare le unioni omosessuali

L’apparente desiderio del Cardinale Kasper di legittimare le unioni omosessuali riflette il pensiero di diversi vescovi influenti nella gerarchia tedesca.

Il Vicepresidente della Conferenza episcopale tedesca, il vescovo Franz-Josef Bode, ha recentemente affermato che le unioni omosessuali includono aspetti “positivi e buoni” e ha proposto benedizioni per loro. Ha fatto commenti simili nel 2015.

Il cardinale Reinhard Marx, un membro del Consiglio dei Cardinali consiglieri del Papa, apparentemente sostenne la possibilità di benedire i sindacati omosessuali all’inizio di quest’anno, e poi apparve a fare marcia indietro dopo pesanti critiche, sostenendo che voleva solo dare a tali coppie “incoraggiamento spirituale”.

Nel giugno 2015, il vescovo Heiner Koch di Dresda-Meissen (ora arcivescovo di Berlino), è stato citato dal giornale cattolico tedesco Die Tagespost come dicendo: “Qualsiasi legame che rafforza e trattiene le persone è ai miei occhi buono; questo vale anche per le relazioni tra persone dello stesso sesso. ”

Il sito web dei vescovi tedeschi, Katholisch.de, ha pubblicato un articolo nel 2015 che difende la nozione di benedizione delle unioni omosessuali e fa esplodere il vescovo tedesco Stefan Oster, che sovrintende alla diocesi di Passau, per difendere l’insegnamento morale tradizionale della Chiesa sulla sessualità.

Lo stesso cardinale Kasper ha approvato pubblicamente la creazione da parte dell’Irlanda dell’istituzione del “matrimonio” omosessuale nel 2015, affermando: “Uno stato democratico ha il dovere di rispettare la volontà del popolo; e sembra chiaro che, se la maggioranza della gente vuole tali unioni omosessuali, lo stato ha il dovere di riconoscere tali diritti “.

Tuttavia, il cardinale Gerhard Ludwig Müller, un tedesco ed ex prefetto della Congregazione per la dottrina della fede della Santa Sede, ha condannato tali benedizioni a febbraio, così come alcuni altri vescovi tedeschi e austriaci.

“Se un prete benedice una coppia omosessuale, allora questa è un’atrocità in un luogo sacro, vale a dire approvare qualcosa che Dio non approva”, ha detto Müller.

Kasper si preoccupa della parola “eresia” usata contro le dottrine del papa

Nell’annunciare la pubblicazione del libro, Kasper si lamentava che le persone usassero la parola “eresia” per descrivere l’insegnamento che la Santa Comunione può essere data alle persone in stati abituali di adulterio, che sembra essere insegnata da Papa Francesco nella sua esortazione apostolica Amoris Laetitia .

“C’è un dibattito molto amaro (sull’insegnamento del Papa), troppo forte, con accuse di eresia”, ha detto Kasper in una recente intervista a Vatican News, il servizio di notizie ufficiali della Santa Sede, in merito a “Il messaggio di Amoris Laetitia”.

Nel suo libro, Kasper protesta contro quei teologi che hanno accusato Francis di eresia, scrivendo in una nota in calce: “Chi, oltre al Magistero, ha il diritto di fare un’accusa di quel tipo? Il principio non sostiene ancora che finché uno è condannato legittimamente, deve essere considerato all’interno della chiesa ortodossa? ”

Ha anche affermato nelle interviste che Amoris Laetitia è facile da capire.

“Il linguaggio di questo documento è così chiaro che ogni cristiano può capirlo. Non è alta teologia incomprensibile per le persone “, ha detto Kasper. “Il Popolo di Dio è molto contento e felice di questo documento perché dà spazio alla libertà, ma interpreta anche la sostanza del messaggio cristiano in un linguaggio comprensibile. Quindi, il Popolo di Dio capisce! Il Papa ha una connessione ottimale con il Popolo di Dio “.

FONTE :LEGGI QUI !!!

