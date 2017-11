A “LA SAPIENZA” LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME DI RATZINGER SUL CONCILIO VATICANO II

Il prossimo 17 novembre, alle 11, nella Facoltà di Lettere dell’Ateneo. Si tratta del settimo volume dell’Opera omnia, edito dalla LEV e a cura di Pierluca Azzaro

L’università “La Sapienza” accoglie Benedetto XVI: il prossimo venerdì 17 novembre, alle 11, nella Facoltà di Lettere dell’Ateneo romano si terrà la presentazione del settimo volume della Opera omnia di Joseph Ratzinger su “L’insegnamento del Concilio Vaticano II”. Il libro, edito dalla LEV, è a cura del professor Pierluca Azzaro, che sarà presente all’incontro che si svolgerà nell’Aula A della sezione Storico-Religiosa del Dipartimento di Storia, cultura e religioni. Relatori saranno gli storici Francesca Cocchini, Giovanni Vian, Elena Zocca, ordinari de “La Sapienza”.

Il volume sette dell’Opera omnia raccoglie i testi dedicati dall’attuale Papa emerito al Concilio suddividendoli in due parti. La prima, corrispondente al primo tomo del volume, raccoglie quanto scritto da Ratzinger fra l’annuncio del Concilio, il 25 gennaio 1959, e i primi anni successivi alla sua chiusura, il 7 dicembre 1963, passando per tutto quanto da lui prodotto durante il Concilio: sia come perito conciliare e membro di diverse commissioni, sia come consigliere del cardinale Joseph Frings, arcivescovo di Colonia, definito dal Papa bavarese come «un padre». A lui è dedicata infatti tutta l’ultima parte del primo tomo. Il secondo è invece incentrato sulla ricezione e l’ermeneutica del Vaticano II sino alla vigilia della elezione di Joseph Ratzinger al Soglio di Pietro nell’aprile del 2005.

