ROBERT SPAEMAN: ERA PIU’ FACILE ESSERE CRISTIANI DURANTE IL NAZISMO RISPETTO AD ORA. Robert Spaemann su Josef Seifert, Amoris Laetitia e la testimonianza alla verità

Nota dell’editore: quanto segue è un’intervista con il professor Robert Spaemann, condotta dalla Dr. Maike Hickson di OnePeterFive. Il professore Spaemann è un preminente filosofo cattolico tedesco e un ex membro della Pontificia Accademia per la Vita.

Maike Hickson (MH) : il professor Josef Seifert è uno studioso dei Suoi che ha scritto la sua tesi di abilitazione sotto la Sua guida. Così Lei conosce personalmente lui e il suo lavoro. Inoltre, entrambi avete sollevato le vostre voci con una critica cortese al documento papale, Amoris Laetitia . Qual è stata la Sua reazione alla decisione dell’Arcivescovo di Granada (Spagna) di licenziare il professor Seifert a causa della sua critica Amoris Laetitia ?

Robert Spaemann (RS): Prima di tutto, il professor Seifert non è stato mio studente, ma lo studente di Dietrich von Hildebrand. Ha conseguito il diploma di abilitazione presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Monaco. Per quanto riguarda il licenziamento di Seifert da parte dell’arcivescovo di Granada, sono rimasto scioccato. Non sapevo niente dell’ intervento di Seifert . Entrambe le nostre reazioni alla decisione dell’arcivescovo erano completamente indipendenti l’una dall’altra.

MH: Come reagisce, professore, al rimprovero dell’arcivescovo Javier Mart ínez che il professor Seifert, con le sue domande critiche su Amoris Laetitia , “danneggia la comunione della Chiesa, confonde la fede dei fedeli e sfiora la sfiducia nel successore di Pietro” ?

RS: Come ho detto, sono rimasto scioccato. L’arcivescovo scrive che deve assicurarsi che i fedeli non si confondano perché Seifert sta minando l’unità della Chiesa.

L’unità della Chiesa è basata sulla verità. Quando la Chiesa cattolica affida a un professore fedele una missione didattica, allora è perché ha fiducia nell’insegnamento indipendente di un pensatore. Finché la sua filosofia non è in contraddizione con l’insegnamento della Chiesa, esiste un ampio reame per il suo insegnamento.

Il Medioevo era qui un modello. Esistevano le differenze più vivaci e profonde dell’opinione. In questi dibattiti, è stato l’argomento che ha contato, non la decisione di un’autorità. E non avrebbe attraversato la mente di nessuno di chiedere se un’idea filosofica fosse conforme al parere del papa allora regnante.

MH: Che tipo di segnali provoca tale verdetto episcopale per quanto riguarda la libertà accademica in generale, ma soprattutto per quanto riguarda la libertà di una coscienza ben formata del singolo cattolico in particolare? Che un accademico cattolico continui a discutere in modo critico le dichiarazioni papali e dovrebbe essere possibile?

RS: Alla luce del verdetto dell’arcivescovo, ogni filosofo che lavora in un’istituzione ecclesiale deve ora chiedersi se può ancora continuare il suo servizio.

In ogni caso, l’intervento dell’arcivescovo è incompatibile con il rispetto della libertà accademica.

Quello che Seifert critica è la violazione con l’insegnamento continuo della Chiesa e con gli espliciti insegnamenti dei Papi Paolo VI e Giovanni Paolo II. San Giovanni Paolo una volta, in Veritatis Splendor , ha sottolineato, esplicitamente, che non esiste alcuna eccezione al rifiuto dei divorziati “risposati” nei confronti dei Sacramenti. Papa Francesco contraddice l’insegnamento di Veritatis Splendor altrettanto esplicitamente.

MH: Sei d’accordo con l’argomento del professor Seifert secondo cui l’affermazione di Amoris Laetitia (303), secondo cui Dio a volte potrebbe chiedere ad una persona in una situazione di stato irregolare di rimanere per ora in una situazione oggettivamente peccaminosa (come i divorziati “risposati” che mantengono la loro relazione sessuale per preservare la loro nuova relazione per il bene dei loro figli) – potrebbe generalmente portare ad un’anarchia morale e che pertanto nessuna legge morale (ad esempio contro l’aborto e la contraccezione artificiale) può essere salvata dalle eccezioni liberalizzanti?

RS: Posso solo accettare l’argomento del professor Seifert. Ciò che condanna è la teoria morale-filosofica del consequenzialismo; cioè l’insegnamento che afferma che l’eticità di un atto si basa sulla totalità delle conseguenze reali e previste, in modo che non ci sono atti sempre cattivi. Josef Seifert indica anche alcuni esempi: aborto, contraccezione ecc. , Per includere l’adulterio.

A proposito, devo menzionare un errore nel saggio di Seifert: parla di atti che sono – indipendenti dal contesto – sempre buoni. Già san Tommaso contraddice questa visione. E ognuno può nominare atti sempre cattivi, ma non sempre buoni. In questo contesto, vale la pena citare le seguenti parole di Boethius, cui Tommaso spesso fa riferimento: ” Bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu ” (“un’azione è buona quando è buona la causa, cattiva lo è in qualunque modo”.

MH: Nell’aprile del 2016, hai predetto che Amoris Laetitia dividerà la Chiesa. Come vedi ora la situazione della Chiesa, più di un anno dopo, e anche dopo che diverse conferenze vescovili hanno ora pubblicato i propri orientamenti pastorali riguardo a Amoris Laetitia ?

RS: La divisione all’interno della Chiesa riguardante Amoris Laetitia è già avvenuta. Diverse conferenze dei vescovi hanno pubblicato linee guida contraddittorie. E i poveri sacerdoti sono lasciati soli.

MH: Lei e il professor Seifert eravate membri della Pontificia Accademia la Vita) a Roma, e ora èstato rimosso da quell’ufficio. Avete un’idea del perché sia ​​stato rimosso in questo modo insolito da questo importante ufficio?

RS: ho lasciato l’appartenenza del PAV quando raggiunsi l’età di80anni, secondo gli statuti. Seifert, però, è stato licenziato dal suo ufficio contrariamente agli statuti. Perché? La risposta è molto semplice. Seifert è anche un critico della teoria del consequentialismo che il papa stesso insegna. E a Roma, le opinioni opposte non sono più tollerate. Non c’è bisogno di vaticanistaper vedere cheil cardinalGerhard M üller, il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha dovuto lasciare il suo ufficio in un breve periodo di tempo.

MH: Nel contesto dei nuovi insegnamenti provenienti da Romae specialmentenel contestdel nuovo Istituto Giovanni Paolo II per le Scienze Matrimoniali e Familiari, èd’accordo, come filosofo, con l’argomento antropologico e sociologico che i nuovi cambiamenti sociali hanno anche per portare avanti un cambiamento delle leggi morali?Nel contesto delle moderne conoscenze scientifiche, le persone spesso affermano oggi , ad esempio, che in tempi biblici non si sapeva che l’omosessualità è un’inclinazione biologica e che quindi oggi l’insegnamento morale deve essere adattato e liberalizzato. Sei d’accordo con un argomento così “scientifico”?

RS: No.

I principi della legge morale sono sempre e ovunque lo stesso – l’applicazione può cambiare. Quando esiste una legge dello stato secondo cui le persone di età elevata o con una grave malattia possono essere uccise, è applicabile sempre e ovunque. La questione di come l’uccisione è fatta dipende dalle abitudini di un tempo specifico, ma non ha alcuna influenza sulla legge morale finché l’uomo è uomo.

Se esiste una visione dominante e che la vista dominante contraddice la legge morale, l’essenza dell’uomo, allora l’intera società è in uno stato dispiaciuto. I cristiani dei primi tempi non si adattarono alla vista dominante della morale. I loro vicini li hanno ammirati per questo. Quando si parlava dei cristiani, la gente li ha elogiati per non uccidere i propri figli.

La parola di San Pietro “Uno deve obbedire a Dio più che all’uomo” è ancora valida. Una Chiesa che prende il corso dell’adattamento, non sarà in grado di lavorare in maniera missionaria.IL SuperioreGenerale dei Gesuiti ora dice che bisogna reinterpretare le parole di Gesù secondo il nostro tempo.

Soprattutto per quanto riguarda il matrimonio, tuttavia, questo tipo di “contestualizzazione delle parole di Gesù” non corrisponde più alla rigorosità di Gesù perché il comandamento che vieta l’adulterio è percepito dai discepoli in maniera molto severa: Chi, allora, vorrebbe più sposarsi? “

MH: che cosa, allora, nel contesto di questo dibattito attualmente in corso sulla legge morale, è ancora la verità?

RS: La domanda “Che cos’è la verità?” È la risposta di Pilato alla parola di Gesù: “Ecco perché sono nato e sono venuto nel mondo, per poter testimoniare la Verità.” “Io sono la Verità. ”

MH: Quale della dottrina della Chiesa vedeoggi come il più ignorato?

RS: Probabilmente l’interdizione di adulterio.

MH: Cosa direbbeoggiaisacerdoti che orasi stannocnfrontando con la richiesta di dare la Santa Comunione ai divorziati “rimpatriati”, cosa che non possono fare nelle loro coscienze? Cosa succede se vengono sospesi dal proprio ufficio per la loro resistenza?

RS: Vorrei rispondere qui con le parole del vescovo ausiliare Athanasius Schneider:

” Quando i preti e i laici rimangono fedeli all’insegnamento e alla pratica immutabili e costanti di tutta la Chiesa, sono in comunione con tutti i papi, i vescovi ortodossi ei Santi di duemila anni, essendo in una speciale comunione con San Giovanni Battista, Saint Thomas More, Saint John Fisher e con gli innumerevoli sposi abbandonati che rimasero fedeli ai loro voti matrimoniali, accettando una vita di continenza per non offendere Dio. La voce costante nello stesso senso e significato ( eodem sensu eademque sententia [ Vaticanum I] e la pratica corrispondente di duemila anni sono più potenti e più sicuri della voce discordante e della pratica di ammettere gli adulteri imprevisti alla Santa Comunione, anche se questa pratica è promossa da un solo Papa o dai Vescovi diocesani. […] Significa che tutta la tradizione cattolica giudica certamente e con certezza contro una pratica fabbricata e corta che, in un punto importante, contraddice l’intero Magistero di tutti i tempi. Questi sacerdoti, che ora sarebbero stati costretti dai loro superiori a dare la Santa Comunione agli adulteri pubblici e non pentiti, o ad altri peccatori notori e pubblici, dovrebbero risponderli con una santa convinzione: “Il nostro comportamento è il comportamento di tutto il mondo cattolico per due mille anni.'”

Recentemente, un visitatore africano mi ha visitato e mi ha chiesto con le lacrime agli occhi la stessa domanda. Il comandamento “Tu obbedisci a Dio più che all’uomo” vale anche per l’insegnamento della Chiesa. Se il sacerdote è convinto di non aver dato la Santa Comunione ai “divorziati e risposati”ra deve seguire la parola di Gesù e l’insegnamento di 2.000 anni della Chiesa. Se viene sospeso per lui, è diventato un “testimone della Verità”.

MH: Che cosa – con tutta la tua saggezza e la tua esperienza di vita e anche come qualcuno che è cresciuto sotto il nazionalsocialismo – consiglia tutti i cattolici in questa situazione attuale e difficile? Quale sarebbe, per così dire, il Suotestamento per tutte le persone del mondo che oggi prendono la vostra voce molto seriamente e con impazienza prendere le Sue parole?

RS: Era più facile durante i tempi nazisti essere cristiani fedeli di oggi.

maike Hickson, 1 ottobre 2017

