SFILATA DI MODA SATANICA IN UNA CHIESA A LONDRA… E SE NON FOSTE SODDISFATTI CONSIGLI PER GLI ACQUISTI PER IL GIORNO DELLA PRIMA COMUNIONE : UNA BAMBOLA DI BAPHOMET !!!!! SATANISMO CHE AVANZA…

La diseñadora turca Dilara Findikoglu presentó su colección Primavera / Verano 2018 en la Semana de la Moda de Londres y fue nada menos que una Misa Negra satánica. De hecho, el evento tuvo lugar en el altar de la Iglesia de San Andrés en Londres e incorporó un fuerte simbolismo oculto y satánico. En resumen, el evento resumió todo lo que el mundo de la moda realmente es.

Mientras que Dilara Findikoglu dice que es una “up-and-coming más rebelde del mundo de la moda”, ella perfectamente está en línea con la filosofía de la industria. Ella no se está rebelando en lo absoluto, está haciendo exactamente qué tipo de cosas “ellos” quieren que haga.

Por esta razón, celebridades como Rihanna, FKA Twigs, y Grimes visten las creaciones de Findikoglu.

Su último desfile de moda presentó a la artista Brooke Candy (sus videos están llenos de imágenes MK) y la artista drag, Violet Chachki.

Brooke Candy camina por la pista. Para este evento, la Iglesia se transformó en un templo oculto. Más precisamente: Una logia masónica.

El telón de fondo es básicamente una mezcolanza de imágenes de inspiración masónica. A cada lado están los pilares gemelos masónicos. Entre los pilares está la letra G dentro de un pentagrama invertido. Debajo está el ojo-que-todo-lo-ve dentro de un hexagrama. También hay una escuadra y el compás. Para rematar, la pista fue de un patrón cuadriculado. Aquí está una pintura masónica clásica para la comparación.

Un sigil es un símbolo inscrito o pintado considerado por tener poderes mágicos. El término generalmente se refiere a la firma pictórica de un demonio u otra entidad y se utiliza en la magia ceremonial. El sigil particular en la frente de la modelo es fuertemente reminiscente al Sigil de Lucifer.

FONTE : https://bienvenidosalarealidad02.blogspot.it/?m=1

E SE NON FOSTE CONTENTI ANCHE CONSIGLI PER GLI ACQUISTI PER IL GIORNO DELLA PRIMA COMUNIONE PER I VOSTRI FIGLI !!!!

Annunci