IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE …

DC è recintata e il presidente non tornerà mai più alla Casa Bianca. Ma non per ragioni a cui potresti pensare.

Non temere, ci sarà una nuova capitale e la fine delle imposte sul reddito pagate agli esattori delle tasse della Corporation che ora è nelle mani di una nuova amministrazione. Si sono presi la briga di rubare una società i cui beni sono in procinto di essere sequestrati. La maggior parte non seppe che sarebbe successo perché non sapevano nemmeno che la loro nazione fosse una Corporazione. Ma lo è davvero, ma ora gli Stati non sono più soggetti ad esso. Continua a leggere per capire la natura della battaglia in cui ci troviamo.

Incontra i ladri alla luce del giorno. Così orgogliosamente affermano ciò che non è loro da prendere … o lo è?

Nel 1871 il governo compì un atto sedizioso. Fu fatto un colpo di stato per riscrivere la costituzione e mettere WE THE PEOPLE in tutte le capitali, sotto un nuovo contratto aziendale che trasferiva gli Stati Uniti d’America nella nuova Corporation of the United States of America che trasferì il potere di We The People e la costituzione alla nuova società. Quando lo fecero, mise i cittadini negli Stati Uniti come proprietà della Corporation che aveva sede a Washington DC. Questa azione ha reso Washington DC una ENTITÀ STRANIERA sul suolo americano di stati sovrani. È stato istituito tramite un prestito del Vaticano quando la DC è stata trasferita in una città-stato, e questa entità aziendale ha poi governato sul popolo. I diritti dei cittadini sono stati loro tolti in questo processo. Nessuno se ne è reso conto.

Quando hanno concluso l’ affare del broker per ottenere il prestito dal Vaticano, lo hanno fatto tramite la Bank of London. A quel tempo, hanno trasferito tutta la proprietà in DC Columbia all’entità aziendale di DC, una società straniera. ( Vedi BACK STORY di seguito in questo articolo ).

La formazione di questa società in DC è di fondamentale importanza da comprendere, poiché quando il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo nel 2018 su interferenza elettorale / frode per entità sia straniere che nazionali, ha delineato come sarebbero stati sequestrati i beni. Il presidente e il popolo sapevano e avevano la prova che un colpo di stato è emerso dalla Corporation degli Stati Uniti d’America insieme ad altre nazioni straniere ed è stato ignorato dalla Corporation in DC. Hanno continuato con il loro furto illegale e l’esercito è ora in procinto di sequestrare i beni di questo paese straniero noto come LA SOCIETÀ DEGLI STATI UNITI D’AMERICA. Sembra che l’ordine esecutivo del presidente Trump fosse in realtà diretto alla palude / cabala corporativa di Washington DC da sempre. DC è ora murata e piena di guardie militari.

Il presidente Donald J. Trump si è trasferito definitivamente perché non può essere presidente di una nazione sovrana in una terra straniera, che è ciò che sono la Casa Bianca e il Campidoglio. Il presidente Trump è stato votato da We The People. Non la Corporation.

Dopo che Donald J. Trump sarà uscito dalla Casa Bianca, la DC verrà bloccata perché non sarà possibile per un governante straniero governare su un paese sovrano, quindi, il sovrano straniero deve essere bloccato. In questo caso, sarebbe questa nuova amministrazione.

Ora vedete cosa si intende con le grida di Lin Wood che siamo nella seconda rivoluzione.

Stiamo letteralmente assistendo alla rivendicazione degli Stati Uniti d’America. Ciò che questo significa per We The People è molte cose. Uno di loro non è più IRS. Guarda e guarda come va a finire. È una mossa geniale. Dio è responsabile di questa nazione e ora sta guidando i suoi eletti a restaurare questa grande nazione chiamata con il suo nome.

STORIA DIETRO:

La City of London (ovvero il miglio quadrato all’interno della Greater London) non fa tecnicamente parte della Greater London o dell’Inghilterra, così come la Città del Vaticano non fa parte di Roma o dell’Italia. Allo stesso modo, Washington DC non fa parte degli Stati Uniti che controlla. Queste tre entità hanno un obiettivo ed è quello di eliminare il vecchio ordine mondiale delle nazioni sovrane e inaugurare un nuovo ordine mondiale globale sotto un governo governativo sotto il pugno di ferro della cabala.

Queste entità sovrane e corporative hanno le proprie leggi e la propria identità, oltre alle proprie bandiere. Si vede sotto la bandiera di Washington DC. Nota le tre stelle, che rappresentano la trinità di queste tre città-stato, note anche come l’Impero della Città. (C’è anche un alto significato esoterico per il numero 3.)

Il governo degli Stati Uniti, del Canada e della Gran Bretagna sono tutti filiali della corona, così come la Federal Reserve negli Stati Uniti. Anche il monarca al potere in Inghilterra è subordinato alla corona. Il sistema finanziario e legale globale è controllato dalla City di Londra dalla Corona.

Il miglio quadrato che costituisce il centro della Grande Londra è la sede mondiale del potere, almeno a livello visibile.

Washington DC è stata fondata come città-stato nel 1871 con l’approvazione dell’Atto del 1871, che istituì ufficialmente gli Stati Uniti come società sotto il dominio di Washington, che a sua volta è sottomessa alla City di Londra .

Le società sono gestite da presidenti, motivo per cui chiamiamo la persona percepita come detentore del seggio più alto del potere nel paese “il presidente”.

Il fatto è che il presidente non è altro che un prestanome per i banchieri centrali e le società transnazionali (entrambe controllate dall’Alta Massoneria Ecclesiastica) che controllano davvero questo paese e alla fine chiamano i colpi.

Washington DC opera secondo un sistema di diritto romano e al di fuori dei limiti stabiliti dalla Costituzione degli Stati Uniti. The Unholy Trinity of Globalist Control: The Vatican, The City of London & Washington DC – (awakeandaware.ca)

Lo Stato Pontificio sono i territori sulla costa orientale degli ex Stati Uniti sotto il dominio diretto sovrano del papa, dalla caduta degli Stati Uniti intorno all’inizio del XX secolo ad oggi. Lo Stato Pontificio è una delle potenze regionali della baia di Chesapeake, che controlla la città di Washington, così come gran parte dell’area circostante. Diverse città, baronie e altri possedimenti al di fuori di Washington sono anche detenuti dal papa, creando una rete intricata di holding che rendono omaggio direttamente al papa.

Gli Stati pontifici sono nati dagli ex Stati Uniti, visti dal mondo moderno come un antico impero e governo di deposizione delle uova di continenti. A seguito di un violento colpo di stato a Washington, lo Stato Pontificio fu fondato da Chester Hale Fitzgerald, costruito sulle credenze di una nuova religione, che in seguito sarebbe diventata unionismo. Il Papa afferma tuttavia che il suo potere proviene dall’impero americano, che presumibilmente ha concesso al primo papa il potere completo sull’impero tramite la Donazione di Lincoln, un decreto imperiale americano contraffatto. Da allora il documento è stato utilizzato a sostegno delle rivendicazioni di autorità politica del papato. Conosci la tua storia … leggi di più qui: https://althistory.fandom.com/wiki/Papal_States_(Days_After_Chaos)

Bandiera della città di Londra

Allora come sono collegate alla fine queste tre città? Dobbiamo prima tornare ai Cavalieri Templari e al loro regno di potere iniziale di 200 anni. Lo vedi nella bandiera della City di Londra. Leggi le bandiere di tutte le entità straniere qui: https://awakeandaware.ca/the-unholy-trinity-of-globalist-control-the-vatican-the-city-of-london-washington-dc/

In conclusione: la Corporation chiamata Washington DC è ora un’entità straniera sul suolo americano di stati sovrani. È stato istituito tramite un prestito del Vaticano quando la DC è stata trasferita in una città stato e in questa entità aziendale. Ora è sotto assedio per aver interferito con le elezioni di We The People of the United States insieme al Vaticano e alle altre nazioni straniere che hanno interferito, come Germania, Italia, Cina, et al. Ora sono un nemico dello stato e i loro beni saranno sequestrati. Il nostro esercito ha già abbattuto il gigante come abbiamo visto mentre tutti gli occhi erano puntati sulla frode degli elettori.

La parola è scossa….

Chi è questo presente all’inaugurazione della Corporation of the United States of No States?

E guarda Gaga all’interno dell’Apoteosi (elevazione ai ranghi di un dio) Capitol Dome. Credi davvero che i padri fondatori avrebbero autorizzato a dipingere gli dei greci e romani sulla cupola della rotonda? Credi che avrebbero la dea della libertà di Artemide sulla sua cupola? Pensi che George Washington avrebbe voluto una sua statua in posa da Baphomet nella cupola del Campidoglio, elevandolo ai ranghi di un dio? TUTTE LE RISPOSTE SONO NO!

L’intero terreno del capitale aziendale è stato progettato da società segrete a forma di pentagramma che onora il dio che seguono, quello dei sacrifici di bambini di Baal. Triste, ma molto vero. Tutto ciò che è nascosto sarà rivelato.

IL DOVERE DI GARANTIRE PRIMA L’AMERICA NON FINISCE MAI A POMPEO

Quindi sii paziente e ricorda cosa ha detto Trump, IL MEGLIO DEVE ANCORA ARRIVARE!

E per coloro che pensano che questo sia un mucchio di stronzate, a te cito la famosa frase del film epico, Via col vento … .. “Francamente mia cara, non me ne frega niente!”

Perché gli oppositori non cercano su Google antifa.com… ..e vedono il nuovo sito web delle corporazioni! Ti ci porta.

Possa Dio essere veloce con ciascuno di voi mentre questa tempesta soffia, e possa ciascuno essere tenuto al sicuro nelle potenti mani del Padre Dio mentre compie la sua opera, un’opera meravigliosa!

Dianne Marshall

