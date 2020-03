LETTTERA INEDITA A PIO XII DELLA FIGLIA DEL RABBINO DI VIENNA UN CUI ESPRIMEVA RICONOSCENZA AL PAPA

Antoine Mekary / Aleteia

“La gentilezza mostrata in quell’occasione, che supera ogni immaginazione, mi ha dato da allora speranza in tanti momenti oscuri”, si legge in una lettera redatta in tedesco datata 4 luglio 1944 in cui Margarethe Bach, figlia del rabbino di Vienna, ringraziava Papa Pio XII (1876-1958) per l’aiuto ricevuto e diceva che nelle prossime feste ebraiche avrebbe pregato insieme a suo padre per il leader cattolico.Perché la figlia del rabbino di Vienna parla di “momenti oscuri”? Va menzionato che fino al 1938, quando si verificò l’annessione dell’Austria da parte della Germania nazista, a Vienna vivevano quasi 200.000 ebrei, che rappresentavano il 10 % della popolazione della capitale. 130.000 riuscirono a fuggire in tempo dai nazisti, mentre gli altri vennero mandati nei campi di concentramento e di sterminio – dove la maggior parte morì – fino alla fine della II Guerra Mondiale, nella primavera del 1945.

4 luglio 1944

Sua Santità,

Con la più profonda reverenza mi accosto al trono di Sua Santità per esprimere i sentimenti più profondi della mia anima.

Sono quella Margaretha Bach, figlia del rabbino viennese, che ha avuto l’onore di presentare la Bibbia davanti a Sua Eminenza il cardinal Sibilia e ha poi avuto l’onore di essere ricevuta in udienza privata da Sua Santità il 4 giugno 1938.

La gentilezza mostrata in quell’occasione, che supera ogni immaginazione, mi ha dato da allora speranza in tanti momenti oscuri.

La missiva è uno dei tanti documenti di riconoscenza nei confronti del Papa, questa volta da parte di una parente di un leader ebraico di una città europea sotto l’assedio nazista e con una nutrita comunità ebraica perseguitata.

Nell’arcidiocesi di Vienna esistono anche documenti che mostrano come Pio XII abbia inviato denaro per aiutare la comunità ebraica nella capitale austriaca e promuovere le azioni del Vaticano per ottenere visti per far trasferire molti ebrei in Sudamerica.

Negli archivi vaticani appena aperti per volontà di Papa Francesco, 81 anni dopo l’elezione al Soglio di Pietro di Eugenio Pacelli nel 1939, ci sono documenti relativi alle persone nascoste tra le mura del Vaticano per alcune settimane per poi fuggire dall’Europa per l’America Latina e altre destinazioni più sicure.

Nascondere le persone, progettare il viaggio e realizzare le connessioni necessarie fu un’operazione realizzata dai massimi membri della Santa Sede, fino ad arrivare allo stesso Pio XII. Pacelli, come vescovo di Roma, svolse varie operazioni in Italia a favore della comunità ebraica. Va citato un dato significativo presente nei libri: l’80% degli ebrei italiani è sopravvissuto allo sterminio, mentre l’80% di quelli non italiani è stato assassinato.

