C’E’ CHI VUOLE GIOVANNI PAOLO II “DOTTORE DELLA CHIESA ”

essere santi canonizzati, aver elaborato un pensiero della fede in accordo con i principî-base della Chiesa, aprendo un significato inesplorato delle Scritture che viene verificato come fondamentale mediante la sua influenza presso i fedeli e per la fama internazionale.

Riprende quindi Bernard Lecomte:

Nel caso di Giovanni Paolo II ci si può fare qualche domanda perché, per formazione, egli non era tanto un teologo quanto un filosofo: un filosofo ha vocazione a diventare un dottore della Chiesa? In ventisei anni di pontificato, Giovanni Paolo II ha dato un apporto enorme alla riflessione della Chiesa universale. Il numero di testi da lui scritti è stimato intorno ai 6mila. Rileggendoli si resta colpiti dalla loro profondità, dal rapporto con la storia, col pensiero, con la cultura… I suoi scritti testimoniano un pensiero assai ricco, che rinnova molte cose, che parla al mondo di oggi. È questo, del resto, che potrebbe giustificare il titolo di dottore della Chiesa.

Ciò detto, viviamo un periodo in cui alla Chiesa viene rimproverato il suo clericalismo. Non è dunque questo il momento di portare in trionfo uno o piú papi.