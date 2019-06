TERREMOTO IN VATICANO : VOLEVANO AVVELENARE BENEDETTO XVI !!! PER NON CREARE UNO SCISMA NELLA CHIESA SI DOVETTE DIMETTERE … LE ELEZIONI DEL NUOVO PONTEFICE SONO …E NON SERVONO PROVE…

Questo lungo commento è stato tratto da un intervista di un emittente tv colombiana (TeleAmiga) al dr Alberto Villasana e ha come tema la Chiesa e “gli ultimi tempi“, ed è una sintesi dello stesso autore fatta in una conferenza in Messico nel novembre del 2017. TeleAmiga è un canale televisivo colombiano pubblico di stampo religioso e di attualità, e discute di temi importanti come il Terzo segreto di Fatima, l’Apostasia nella Chiesa ad opera della massoneria e la fine dei tempi.

Il testo è stato estratto e tradotto in italiano da Rafael M. nel video youtube “Dr Villasana Preparacion”.

N.B. Il dr Villasana è uno dei più seguiti vaticanisti del Messico e dell’America Latina. Quello che afferma il dr Villasana và condiviso assolutamente, il mondo deve conoscere cosa sta avvenendo dentro la Chiesa Cattolica Romana e chi è davvero papa Francesco, eventi strettamente connessi e profetizzati nel Terzo Segreto datoci da Nostra Signora di Fatima. Tutto accade oggi ai giorni nostri, e alla nostra generazione.

Trascrizione testo e commento di apertura di DeepMoon Amministratore

Ecco il testo del discorso del dr Villasana:

Molte grazie a tutti voi, vorrei concentrarmi su due temi, per primo vorrei parlare un po’ dellasituazione in cui sta passando la Chiesa, e in un secondo momento parlare un poco diFatima. Concentrarmi in primis sulla Chiesa perché poco tempo fa (cioè a novembre 2016 nrd), è venuto qui Francesco e si suscitò una polemica intorno al lavoro di TeleAmiga, per denunciare le eresie che da un lato proferisce papa Francesco e dall’altro perché Teleamiga ha affrontato il tema della validità del suo papato. Sono stato venerdì col dr Josè Galat, e mi ha detto: “tu sei stato la prima persona che ci ha allertato su questo”, e per me come teologo è stato facile da affrontare anche per le conoscenze che ho sul Diritto Canonico, e certi contatti diretti che un servitore ha in Vaticano, così come con padre Paul Kramer, esperto mondiale su Fatima, che vive in Irlanda e immediatamente dopo la rinuncia e l’elezione, io avevo ricevuto i dati precisi di come Benedetto XVI era stato obbligato a rinunciare. Il primo dato fu quando apparve quella storia dei Vatileaks a Roma per il quale incarcerarono il maggiordomo del papa, un certo Paolo Gabriele, perché si supponeva che lui avesse sottratto dei documenti dagli appartamenti pontifici e li avesse fatti pubblicare da quel giornalista che scrisse il libro “Sua Santità” (Villasana si riferisce a Gianluigi Nuzzi, autore di vari libri denuncia sul Vaticano ndr). E quando Paolo Gabriele viene arrestato per questa accusa, in quello stesso momento si pubblica in tre giornali d’Italia un comunicato di un anonimo che dice che Paolo Gabriele il maggiordomo, in realtà è un capro espiatorio, perché dice: “chi infiltrò tutti i documenti sono stato io“, e si autodenominerà con l’appellativo di “Corvo”. “Io, il Corvo, filtrai i documenti, non Paolo Gabriele“, Il corvo, io e tutti quelli con cui stiamo studiando la Chiesa e il Vaticano, siamo arrivati alla conclusione che il corvo non poteva essere altro che il Card. Angelo Sodano, che è il decano di tutti i cardinali, quello di più alto rango e colui che li riunisce. Sodano è senza dubbio questo personaggio sinistro, che faceva filtrare. Ebbene, uno di questi tre documenti era una minaccia di morte diretta contro Benedetto XVI proveniente da un monsignore di Palermo (Arcivescovo Padre Romeo) che inoltre la fecero arrivare in tedesco, in modo che nessuno potesse interferire e comprenderla, e la si fece arrivare direttamente alle stanze del papa, dove gli si faceva sapere senza mezzi termini queste parole: “entro un anno ti avveleneremo“. Benedetto XVI prese molto seriamente questa minaccia tanto da formare una commissione di tre cardinali e dà loro l’incarico di investigare, sulla provenienza di questa minaccia di morte e se fosse reale, ossia se doveva prenderla seriamente.

Questi tre cardinali si misero a lavoro e indagarono per sei mesi, e il 17 dicembre 2012 gli consegnarono il risultato, più di 300 pagine con la loro indagine e in sintesi concludevano dicendo: “la minaccia è reale, ti assassineranno, ti avveleneranno tra non più di un anno“. Questo avvenne quel 17 dicembre 2012. Ho questo contatto diretto che mi conferma che il giorno seguente parlò il Vicario di Roma, e al suo fratello che è un sacerdote, e disse loro: “Ho preso la decisione di rinunciare“, Cioè, prima del Natale 2012 aveva preso la decisione di rinunciare, anche se l’annunciò l’11 Febbraio 2013. Ci sono prove più evidenti che lui prese questa decisione in base a questa conferma di una reale minaccia di morte. Sono seguite poi minacce ancora più forti come quella di scisma.Un gruppo di cardinali in maggioranza tedeschi, gli fecero sapere:

“Abbiamo già più di 2000 firme di sacerdoti, vescovi e laici disposti, se tu non rinunci col tutto il tuo gruppo della Segreteria di Stato, con il cardinal Bertone a capo, e se tu non procedi ad agire, abbiamo già le firme per formare una nuova chiesa separata da Roma.”

“Se io mi trovo e sono il centro di questo nodo, e la mia persona può dare origine a uno scisma, è meglio che mi ritiri, e svuoto la minaccia di scisma”. E’ evidente per me, che questa minaccia fu quello che lo colpì, non credo che Benedetto XVI abbia avuto paura di dare la vita perché questo è ciò che significa cardinalato, essere disposti a versare il sangue, da questo è il colore rosso dell’abito, versare il sangue per Cristo. Però così Benedetto XVI reagì dicendo: Fu veramente una mossa molto magistrale, o per lo meno ritardò lo scisma con questa gesto che mai era accaduto prima nella storia della Chiesa, e ci sono altre prove. Ne ho pubblicate almeno 5 o 6 di queste prove che ci fù una coalizione affinché lui rinunciasse. Ora, nel Diritto Canonico, quando un’azione è viziata per timore, pressione, o inganno, questo atto umano è invalido per se stesso , come succede per il matrimonio, perché la Chiesa in alcuni casi concede la nullità, non concede il divorzio, concede la nullità se quì non c’è stato, non è esistito tale matrimonio, perché se il suocero ha puntato la pistola sulla testa di un uomo perché si sposasse con sua figlia, non essendo atto di volontà libera , non è valido. Ugualmente nel caso di Benedetto XVI non è mai è esistita, anche se ha detto di voler “rinunciare liberamente” In realtà una percentuale di questa decisione, non sappiamo se al 10, il 50 o il 90% fu viziata da questa coazione, da questa pressione da dietro le quinte, Già a tutt’oggi non mancano le prove perché 8-9 mesi fa un cardinale belga, Godfried Dannels, pubblicò la sua biografia e tra tutte le cose che menziona narra – e lo dice lui in una presentazione del suo libro davanti ad un auditorio – che lui con altri 8 cardinali fecero una specie di “ club-mafia “, così lo chiamò lui, e questo club-mafia che si riuniva a San Gallo (mafia di San Gallo) in Svizzera aveva per oggetto “ il come impedire che il cardinal Joseph Ratzinger arrivasse al papato ” e se ciò fosse avvenuto, si misero a lavorare fin quando egli vi giunse, per vedere come obbligarlo a rinunciare, e per vedere come portare al papato Jorge Mario Bergoglio. Nel Diritto Canonico c’è una sentenza che dice:

“Con la confessione di una parte, non servono prove”

Cioè, una volta che l’incriminato accetta di confessare, il giudice non ha bisogno di cercare prove ulteriori perché c’è stata la confessione. Questo è quello che successe con questo libro sfortunato del cardinal Dannieels. Però c’è ancora di più grave, che la Costituzione Apostolica Universale Domicis Gregi che regge la successione apostolica ed il conclave, stabilisce molto chiaramente che se qualche cardinale si rende reo di accordi “pre-elettorali” che sono illeggittimi , perché proibito dalla Costituzione, cioè fare un accordo pre-elettorale a favore di un cardinale, questo cardinale che si rende reo di tale azione viene scomunicato in “Latae Sententiae” , ossia automaticamente scomunicato senza la necessità di dichiarazione da parte di nessuno, ed anche la persona che riceve questo atto in suo favore, cioè un cardinale che ne beneficia, viene anch’egli scomunicato. Già prima del conclave, Jorge Mario Bergoglio e questi cardinali erano stati scomunicati, erano fuori dalla Chiesa.





Tornando sul discorso sulla mossa magistrale di Benedetto XVI, quello che egli ha fatto è molto importante intenderlo, e per esso bisogna prendere il discorso del congedo dalla Curia. E’ importantissimo! L’11 febbraio 2013 è la data in cui annunciò al mondo che avrebbe rinunciato al suo incarico papale il 28 marzo seguente. Il giorno prima di prendere l’elicottero diretto verso la sede vacante a Castelgandolfo, fece un discorso importantissimo, e in questo discorso c’era un paragrafo n.9 dove lui disse di “ringraziare Dio Nostro Signore per averlo eletto nel 2005 come Vicario di Cristo, di portare sulle sue spalle il munus petrino“ , cioè il carico di essere il successore di Pietro e disse anche che “però a questo incarico non si può rinunciare, è qualcosa che si porta fino alla morte, non ci può essere ritorno al privato“ e al paragrafo seguente disse: “io rinuncio al munus amministrativo…” cioè ai compiti amministrativi del papato. Cioè che fece Benedetto XVI per laprima volta nella storia fu quello di creare una figura simile come esiste in Inghilterra o in Spagna, cioè quella del Re che ha la sovranità, o quella del Primo Ministro che porta il governo amministrativo, e disse poi: “…e pertanto continuo ad essere il Vicario di Cristo, perché ancora continuo a portare il munus petrino, pertanto continuo a chiamarmi papa, con l’appellativo di Sua Santità, continuerò a vestirmi di bianco, continuerò a conservare nel mio stemma la Chiave di Pietro e continuerò con l’anello papale“ . L’elezione che seguirà del nuovo pontefice argentino, è molto viziata e potrebbe essere un perfetto Papa amministratore del papato, però per la situazione creatasi, cioè di irregolarità canonica, tutto ciò lo converte in Antipapa .