ALLARME SETTE SATANICHE :PIU’ DI MILLE PERSONE SCOMPARSE NEGLI ULTIMI 10 ANNI DA SCIENTOLOGY AI TESTIMONI DI GEOVA ALL’ARCHEOSOFIA…

Satanismo, ddl per introdurre il reato di manipolazione mentale

È sempre più allarme. «Negli ultimi dieci anni oltre mille persone sono scomparse, solo in Italia, perché appartenenti a sette o congregazioni pseudoreligiose». Lo denuncia, vicepresidente della commissione antimafia di Forza Italia, che ha presentato un disegno di legge – in via di definizione – che prevede con l’introduzione dell’articolo 613.1 del codice penale, il reato di manipolazione mentale, e l’istituzione di un fondo per l’erogazione di elargizioni alle vittime del reato.

Il ddl si propone quindi di dare una risposta ai quattro milioni di italiani coinvolti, direttamente o indirettamente, in una delle oltre cinquecento organizzazioni settarie che, grazie al vuoto normativo presente nel nostro Paese, si stima operino sul nostro territorio. In Italia, infatti, una legge sulla manipolazione mentale in grado di inquadrare gli abusi non esiste. L’unico procedimento per plagio risale al controverso caso Braibanti del ’64. E intanto il numero delle vittime delle sette cresce. A portare alla luce il mondo sommerso dell’occulto in Italia sono stati Flavia Piccinini e Carmine Gazzani nel libro-inchiesta Nella setta. «Grazie al loro libro – dice ancora Santelli – è stato scoperchiato un pentolone che vede migliaia di nostri connazionali vittime di fanatismo e di torture psicologiche, private dai loro beni e dalla loro identità. Sono certa che su questo punto troveremo un largo consenso in Parlamento. È incredibile – annota ancora – che ogni tre giorni una persona solo in Italia scompaia a causa di queste organizzazioni criminali che hanno il solo obiettivo di distruggere la personalità degli individui accumulando ricchezze e beni».