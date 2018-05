TERREMOTO IN VATICANO: CONCESSI PER LA PRIMA VOLTA IN ASSOLUTO PARAMENTI SACRI DA DISSACRARE IN UN GALA AL METROPOLITAN MUSEUM …

di Veronica Timperi

Il sacro e il profano non sono mai stati così vicini come ieri sera all’annuale Gala del Metropolitan Museum di New York, dedicato alla mostra di moda del Costume Institute più importante dell’anno, “Heavenly Bodies”, che racconta attraverso abiti e simboli l’intenso e complesso rapporto tra religione cattolica e fashion. All’esposizione curata da Andrew Bolton e realizzata col supporto di Versace, Christine and Stephen A. Schwarzman e di Condé Nast,

ha collaborato persino il

Vaticano, concedendo in esposizione per la prima volta in assoluto alcuni paramenti papali.

