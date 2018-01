Non erano in linea con il Papa: ecco i cardinali “misericordiati”.Bergoglio “monopolizzatore” della Curia di Roma. Ecco i “misericordiati”, cioè i cardinali allontanati dal pontefice perchè non in linea dottrinalmente

“Non lo rimuove solo perché troppo vicino a Benedetto XVI“, osano dire dal fronte tradizionalista.

Il cardinale Mueller, che com’è noto è a sua volta dottrinalmente molto contiguo a Joseph Ratzinger, non è più il prefetto della Congregazione per la dottrina della fede. Al suo posto è stato nominato un gesuita: il cardinale Luis Franciso Ladaria. Il cardinale Raymond Leo Burke, ancora, è stato rimosso da Bergoglio dall’incarico di prefetto del Tribunale supremo della Signatura apostolica, cioè della Cassazione del Vaticano. Gli è stato conferito, quasi in sostituzione, il titolo onorifico di Sovrano Ordine di Malta. Burke, come i lettori ricorderanno, è uno dei quattro sottoscrittori dei “dubia” su Amoris Laetita, l’esortazione apostolica del pontefice che ha aperto all’accesso ai sacramenti per i “divorziati risposati”.

Antonio Cañizares Llovera è un cardinale tradizionalista che sta molto “simpatico”, per usare un termine improprio, agli ambienti della comunità di San Pio X. Non è un seguace di Marcel Lefebvre, ma è un sostenitore, come Robert Sarah del resto, della messa in rito antico. E questo sarebbe il motivo per cui Bergoglio lo avrebbe “rispedito” nella sua diocesi d’origine, quella di Valencia. il cardinale genovese Mauro Piacenza, invece, ha dovuto lasciare la Congregazione per il clero, per essere “declassato” a penitenziere maggiore. Questa scelta del papa fece molto rumore dato che Piacenza era considerato da tutti l’erede naturale del cardinal Tarcisio Bertone.

Il cardinale Zen, che è un esponente di spicco della Chiesa cinese, ha recentemente tuonato contro Papa Francesco per due nomine in sostituzione di vescovi legittimi: due esponenti dell’episcopato cinese graditi al governo, insomma, sarebbero stati scelti al posto dei due presuli titolari. Zen non avrebbe avuto voce in capitolo sulla decisione del pontefice e sarebbe stato a sua volta “esautorato”.