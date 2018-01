UNA ONORIFICENZA DEL PAPA A PLOUMEN, LEADER ABORTISTA OLANDESE

Il 12 gennaio, i rapporti che hanno iniziato ad affiorare su Twitter dicono che Lilianne Ploumen, ex ministro per il commercio estero e la cooperazione allo sviluppo nei Paesi Bassi, è stata onorata da Papa Francesco con il titolo di comandante nel Pontificio Ordine Equestre di San Gregorio Magno. L’Istituto Lepanto è stato in grado di confermare il fatto da una trasmissione radiofonica olandese del 22 dicembre 2017. Ploumen ha effettivamente ricevuto l’onorificenza. In un breve video clip che promuove la trasmissione, Ploumen mostra la medaglia dicendo che l’ha ricevuta dal Papa.

Ecco il video:

Ecco una traduzione grezza dello scambio:

BNR – E questo è l’ennesimo premio che Lilianne Ploumen osserva, vinto nel 2017…

Ploumen – Sì, è un’alta distinzione dal Vaticano; dal papa.

BNR – Dal papa.

Ploumen – Bello.

BNR – Sì.

Ploumen – È la medaglia di comandante nell’ordine di San Gregorio.

BNR – E nonostante questo sei pro-aborto.

Ploumen – Sì, puoi controllare.

Dire che Lilianne Ploumen è “pro-aborto” è un eufemismo estremo e non si avvicina nemmeno alla realtà scandalosa del suo attivismo.

Nel gennaio dello scorso anno, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripristinato la politica di Città del Messico, Ploumen ha lanciato una nuova ONG chiamata She Decides per fornire grandi quantità di fondi a organizzazioni che non avrebbero più ricevuto fondi dal governo degli Stati Uniti. La politica di Città del Messico nega automaticamente i finanziamenti statunitensi alle organizzazioni internazionali che svolgono o promuovono l’aborto.

Riferendosi alla politica di Città del Messico come una “regola del bavaglio globale”, Ploumen ha dichiarato che l’intenzione di She Decides era di continuare a sostenere programmi esistenti gestiti da organizzazioni come il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNPFA), l’International Planned Parenthood Federation e Marie Stopes International. Ha detto: “Questi sono programmi efficaci e di successo: supporto diretto, distribuzione di preservativi, assicurarsi che le donne siano accompagnate alla nascita e assicurarsi che l’aborto sia sicuro se non hanno altra scelta”.

A luglio del 2017, il programma di Ploumen aveva raccolto oltre $ 300 milioni .

Nell’ottobre del 2017, Ploumen ha scritto un articolo per il Financial Times , in cui affermava con enfasi: “Le politiche regressive americane sull’aborto sono una calamità per i diritti delle ragazze e delle donne che il resto del mondo deve contrastare “.

Ironia della sorte, solo pochi giorni fa, Ploumen ha ricevuto il Premio Machiavelli “per la sua campagna per il fondo sicuro per l’aborto SheDecides.” L’articolo sul premio indica che “Il premio Machiavelli è assegnato a una persona o organizzazione che la giuria ritiene abbia eccelso nella comunicazione pubblica. In particolare, la giuria ha elogiato la velocità con cui SheDecides è stata istituita e diventata globale. ”

Vale la pena notare che, dal 2004 al 2007, Ploumen è stato direttore dei programmi e membro del Consiglio di amministrazione di CORDAID , l’agenzia di soccorso umanitaria cattolica olandese che è stata catturata per finanziare la pianificazione dei genitori e la contraccezione .

Ma l’attività anticattolica di Ploumen non si limita all’aborto. Nel settembre del 2017, Ploumen ha partecipato al Core Group LGBTI delle Nazioni Unite . Come primo oratore dell’evento, Ploumen ha osservato che ” i diritti LGBTI sono diritti umani. “ Nelle sue osservazioni di apertura , ha detto,” Non possiamo essere compiacenti. [Oggi] in oltre 70 paesi l’omosessualità è ancora criminalizzata … lo stigma contro le persone LGBT continua in tutto il mondo “.

Nel 2014, Ploumen ha messo fine all’aiuto straniero nel paese dell’Uganda per aver approvato una legge che vieta la sodomia e il “matrimonio” omosessuale.

Nel febbraio del 2010, Ploumen ha invitato gli attivisti LGBT a scendere e interrompere la messa nella Cattedrale di San Giovanni Battista, indossando triangoli rosa con le parole “Gesù non esclude nessuno”. Il motivo? Lei e altri attivisti pro-LGBT stavano protestando contro l’insegnamento morale della Chiesa riguardo all’omosessualità.

Il Pontificio Ordine Equestre di San Gregorio Magno fu istituito nel settembre del 1831 da Papa Gregorio XVI. L’onore di appartenere all’Ordine è conferito agli individui per il loro “servizio personale alla Santa Sede e alla Chiesa Cattolica Romana, attraverso le loro insolite fatiche, il loro sostegno alla Santa Sede e i loro eccellenti esempi esposti nelle loro comunità e nei loro paesi “.

Resta da vedere quale servizio Lilianne Ploumen ha fornito alla Chiesa cattolica o alla Santa Sede, visto il suo fermo sostegno all’omosessualità, all’aborto e alla contraccezione. Dato che l’unica cosa di cui Lilianne Ploumen è nota negli ultimi anni è l’istituzione di un fondo che fornisce centinaia di milioni di dollari alle organizzazioni che commettono aborti e dispensano la contraccezione, è difficile, se non impossibile, separare il suo recente Pontificio onore da questo atto doloroso e scandaloso.

Una versione di questo articolo è apparsa per la prima volta all’Istituto Lepanto.

Michael Hichborn. OnePeterFive

Annunci