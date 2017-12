PAPA FRANCESCO, MATTEO SALVINI CONTRO L’OMELIA PRO-IMMIGRATI: “MI RICORDO UNA FRASE DI RATZINGER…

Contro l’omelia di Papa Francesco – in cui il Pontefice ha chiesto di accogliere milioni di immigrati – prende una durissima posizione anche Matteo Salvini. Lo fa su Facebook, dove scrive: “Cristianamente parlando, non penso che l’Italia possa offrire casa e lavoro a milioni di immigrati, anche perché quasi cinque milioni italiani vivono in povertà. Meglio aiutare tutti a vivere bene a casa loro, anche perché l’intera Africa in Italia non ci sta”. Dunque, una citazione di Ratzinger: “Come diceva Papa Benedetto, prima del ‘diritto a emigrare’ viene il diritto a non emigrare. Sbaglio?”. Touché.

Il PAPA anche oggi propone accoglienza e cittadinanza per MILIONI di immigrati.

Cristianamente parlando, non penso che l’Italia possa offrire casa e lavoro a milioni di immigrati, anche perché quasi cinque milioni italiani vivono in povertà.

Meglio aiutare tutti a vivere bene a casa loro, anche perché l’intera Africa in Italia non ci sta.

Come diceva Papa Benedetto, prima del “diritto a emigrare” viene il diritto a NON emigrare.

26 dicembre 2017

