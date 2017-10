A COMO LE RELIQUE DI SANTA TERESINA DI LISEUX E DEI SUOI GENITORI

A Como le reliquie di Santa Teresa di Lisieux | Il programma Eventi a Como

Saranno a Como dalle 10 di venerdì 20 alle 10 di sabato 21 ottobre le urne con le reliquie di Santa Teresina di Lisieux e dei suo genitori, i Santi Luigi e Zelia Martin, accolti presso la Cappella della “Santissima Trinità” dell’Associazione “La Cometa”, in via Madruzza 36.

Esattamente due anni fa, il 18 ottobre 2015, i genitori della Santa sono stati proclamati santi a loro volta alla chiusura del Sinodo sulla famiglia: “Sposi degni più del Cielo che della terra”, così Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo descriveva i suoi genitori.

In programma alcuni momenti celebrativi: venerdì 20 ottobre alle 20.45 la Santa Messa per le famiglie; sabato 21 ottobre alle 9 la Santa Messa presieduta dal Vescovo monsignor Oscar Cantoni. Al termine la processione di congedo.

Durante tutto il periodo di permanenza, la venerazione sarà continua, giorno e notte.

Per chi desiderasse partecipare è possibile prenotare il proprio turno di veglia contattando “La Cometa” ai seguenti recapiti: telefono 031520717; e-mail: segreteriacometa@puntocometa.org.

I coniugi Martin

Louis Martin e Marie-Azélie (detta Zélie) Guérin, inizialmente orientati alla consacrazione religiosa, s’incontrarono presso il ponte Saint Leonard ad Alençon e da allora non si separarono più.

Dal loro matrimonio, celebrato a mezzanotte del 13 luglio 1858, nacquero nove figli, ma solo cinque femmine sopravvissero.

Tutte divennero religiose: la più nota è suor Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo, canonizzata nel 1925 e Dottore della Chiesa dal 1997. Zélie morì per un cancro al seno nel 1877, mentre Louis, affetto da arteriosclerosi e da paralisi, si spense nel 1894.

Le loro cause di beatificazione, avviate separatamente, dalla fase romana in poi ebbero percorso congiunto. Beatificati sotto papa Benedetto XVI il 19 ottobre 2008 a Lisieux, sono stati canonizzati da papa Francesco quasi sette anni dopo, il 18 ottobre 2015 nel corso del Sinodo sulla Famiglia (che si concluse con la relazione finale e la Santa Messa solenne il fine settimana successivo, 24/25 ottobre 2015).

Sono i primi sposi a raggiungere insieme la santità ufficialmente riconosciuta.

Significativa questa loro presenza, genitori e figlia, a due anni dalla canonizzazione degli sposi Martin e alla vigilia della Giornata Missionaria Mondiale: Santa Teresina di Lisieux, monaca di clausura, è infatti la patrona delle Missioni.

