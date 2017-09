CENTRO CULTURALE BENEDETTO XVI , TRE INCONTRI SULLA ”LITURGIA”

Nel mese di ottobre 2017 il “Centro Culturale Benedetto XVI” ha programmato tre incontri il cui tema di fondo è un’approfondita riflessione sulla liturgia affidata alla competenza di tre sacerdoti esperti in materia di riti liturgici, di canto sacro e di arte figurativa al servizio della liturgia.

Ci si può chiedere il perché di una tale iniziativa che sembra toccare un ambito strettamente specifico e quasi settoriale della vita della Chiesa nella quale urgono molti altri problemi all’apparenza non meno importanti. La risposta migliore crediamo la possa dare autorevolmente il Papa emerito Benedetto XVI, ma essa esige venga prima chiarito quello che ne è il tacito presupposto: “All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona…” ovvero il Figlio unigenito, dono di amore del Padre. Ora, aggiunge il Papa, con ciò rispondendo al dubbio di cui sopra: “…la Chiesa si rende visibile in molti modi: nell’azione caritativa, nei progetti di missione, nell’apostolato personale che ogni cristiano deve realizzare nel proprio ambiente. Però il luogo in cui la si sperimenta pienamente come Chiesa è nella liturgia: essa è l’atto con cui crediamo che Dio entra nella nostra realtà e noi lo possiamo incontrare”. L’incontro privilegiato e insostituibile tra il credente e Dio avviene perciò, secondo il Papa, proprio nella liturgia e questa convinzione risulta tanto più fondata alla luce di un’altra convinzione del Papa non meno drammaticamente vera secondo la quale: “Nel rapporto con la liturgia è in gioco il destino della fede e della Chiesa”.

Questo il programma degli incontri:

Martedì 10 OTTOBRE ore 21.00 – Cine Teatro ARS – Cornate d’Adda ( MB ) Mons. NICOLA BUX presenta il suo libro: “COME ANDARE A MESSA E NON PERDERE LA FEDE”

Don Nicola Bux, sacerdote dell’arcidiocesi di Bari, ha studiato e insegnato a Gerusalemme e Roma. Professore di liturgia orientale e di teologia dei sacramenti nella Facoltà Teologica Pugliese, è stato perito al sinodo dei vescovi sull’eucaristia. Già consultore in Vaticano delle Congregazioni per la Dottrina della Fede, del Culto Divino e dell’Ufficio delle Celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice, lo è tuttora in quella per le Cause dei Santi.

Mercoledì 18 OTTOBRE ore 21.00 Sala Pluriuso del Municipio di Cornate d’Adda “LA MUSICA CHE SERVE LA LITURGIA” Conferenza a cura del M° don GILBERTO SESSANTINI Don Gilberto Sessantini, sacerdote della Diocesi di Bergamo, ha conseguito a pieni voti la Licenza in Scienze Ecclesiastiche Orientali presso il Pontificio Istituto Orientale di Roma, il Magistero in Canto Gregoriano e Musica Sacra presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Milano. Dal 1993 è Direttore dell’Ufficio di Musica Sacra della Diocesi di Bergamo. Nel 1996, insieme con Mario Valsecchi, ha ricostituito la Cappella Musicale del Duomo di Bergamo. Diplomato in organo e composizione organistica È organista titolare nella Cattedrale di Bergamo. Dal 2013 è Priore della Basilica di S. Maria Maggiore.

Mercoledì 25 OTTOBRE ore 21.00 Sala Pluriuso del Municipio di Cornate d’Adda ICONA: PRESENZA DEL MISTERO Conferenza con proiezione di immagini a cura di Padre MICHELE PIROTTA e dell’Arch. Antonio Maria Schiavone, iconografo Padre Michele Pirotta, sacerdote di rito greco e liturgista.

