L’ISLAM RITRAE LA VERGINE IMMACOLATA COME MOGLIE DI MAOMETTO…PECCATO CHE LUI ARDERA’ ALL’INFERNO IN ETERNO!!!

CITTA ‘DEL VATICANO ( ChurchMilitant.com ) – La Pontificia Accademia Mariana Internazionale (PAMI) sta promuovendo la Beata Vergine come un ponte che riconcilia Islam e Cattolicesimo dopo il patto di Abu Dhabi tra Papa Francesco e il Grande Imam di al-Azhar Ahmed al-Tayyeb.

Giovedì, l’Accademia Mariana di Roma ha lanciato una serie di webinar di 10 settimane dal titolo “Maria, un modello di fede e di vita per il cristianesimo e l’Islam” in collaborazione con la Grande Moschea di Roma e il Centro Culturale Islamico d’Italia.

Basandosi sulla sua convinzione che Maria sia “una donna ebrea, cristiana e musulmana”, p. Gian Matteo Roggio, organizzatore della serie di dialogo cattolico-musulmano sulla Madonna, cerca di mobilitare Maria come modello di “frontiere aperte” tra il mondo religioso e quello multiculturale.

Maria risponde “ai codici genetici del giudaismo, cristianesimo e islam”, afferma Roggio, membro dell’ordine religioso dei Missionari di Nostra Signora della Salette, scrivendo sul periodico cattolico liberale italiano Famiglia Cristiana .

Lo storico islamico Raymond Ibrahim ha detto a Church Militant che “questa serie è l’ennesimo tentativo di convincere i cattolici che l’Islam è in qualche modo simile alla loro Fede quando, in realtà, l’Islam si appropria dei nomi e delle aure sacre di figure bibliche ma poi li rifonde con attributi – quelli che riaffermano l’Islam come la “vera” fede “.

Ibrahim, uno scrittore prolifico e autore del recente bestseller Sword and Scimitar: Fourteen Centuries of War Between Islam and the West , ha spiegato:

Ad esempio, gli organizzatori della serie insistono sul fatto che Maria era una “donna ebrea, cristiana e musulmana”, il che è vero solo per due terzi: Sì, era un’ebrea di razza e background, e sì, era una cristiana in quanto letteralmente diede alla luce Cristo (ianity), ma sicuramente non era musulmana – un termine e una religione che non esistevano fino a 600 anni dopo la fine della sua vita terrena.

“Peggio ancora, lungi dall’essere l’Eterna Vergine, come lo è per un miliardo e mezzo di cristiani – cattolici e ortodossi – l’Islam presenta Maria, la Madre di Cristo, come ‘sposata’ e ‘copulante’ con Maometto in paradiso”, ha rivelato Ibrahim.

In un articolo per Frontpage Magazine intitolato “Muhammad and the Virgin Mary: A Match Made in Heaven?” Ibrahim ha citato un hadith (tradizione canonica islamica) in cui Muhammad, il profeta dell’Islam, dichiara: “Allah mi sposerà in paradiso con Maria, figlia di Imran”.Lungi dall’essere la Vergine perpetua – l’Islam presenta Maria, la Madre di Cristo, come “sposata” e “copulante” con Maometto in paradiso.Tweet

Pochi cristiani conoscono questa affermazione, ma i cristiani medievali che vivevano sotto l’occupazione islamica la conoscevano perché i loro conquistatori musulmani li umiliavano regolarmente con questo testo per confutare la pretesa della Chiesa sulla perpetua verginità di Maria, scrive Ibrahim.

Infatti, l’ex viceministro delle dotazioni religiose dell’Egitto, il dottor Salem Abdul Galil, dichiarò apertamente che, tra le altre donne bibliche come la sorella di Mosè e la moglie del Faraone, “il nostro profeta Muhammad – preghiere e pace su di lui – sarà sposato con (il Vergine) Maria in paradiso. “

Ibrahim ha ottenuto il video arabo di Galil che lo afferma sulla rete televisiva Mahwar.

“Lungi dal creare ‘punti in comune’, dovrebbe essere chiaro che tale appropriazione crea conflitti”, ha detto Ibrahim a Church Militant.Mary è una donna ebrea, cristiana e musulmana.Tweet

Il prolifico scrittore ha elaborato:

Per analogia, immagina di avere un nonno a cui sei particolarmente affezionato e di punto in bianco uno sconosciuto dice: “Ehi, quello è mio nonno!” Poi – per non pensare che questo sconosciuto stia in qualche modo cercando di diventare tuo amico – aggiunge: “E tutto quello che pensavi di sapere sul nonno è sbagliato!” Ti farebbe affezionare questo estraneo?

I webinar si concluderanno durante il mese di Ramadan nella sala conferenze della Grande Moschea di Roma con “Le date di Maria” – un riferimento al frutto della palma da dattero e un versetto del Corano ( Sura 19.22–26).

I versi descrivono come Maria fosse apparentemente spinta dalle sue doglie al tronco di una palma da dattero dove una voce dal cielo disse: “Scuoti il ​​tronco di questa palma verso di te, lascerà cadere su di te datteri freschi e maturi. Quindi mangia e bevi, e metti a tuo agio il cuore “.

Roggio spera che la serie si concluda in moschea al calar del sole, con un pasto di amicizia e fraternità come patto tangibile di alleanza per il servizio del bene comune di tutti.

Questo, scrive Roggio, è in obbedienza alla “comprensione della grande grazia divina che fa fratelli di tutti gli esseri umani” del documento di Abu Dhabi.

Le conferenze della serie saranno tenute congiuntamente da relatori cattolici e musulmani, che cercheranno “dialogo, conoscenza e cooperazione” su temi come “Maria, una donna di fede”, nonché preghiera, purezza, ospitalità, non violenza, penitenza , digiuno e cittadinanza.

Co-organizzatori della serie sono la Pontificia Università di Sant’Antonio (Antonianum), attraverso la sua cattedra di studi mariologici Duns Scoto e la Commissione mariana islamo-cristiana internazionale.

