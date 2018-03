LA PRIMA VIA CRUCIS DI PAPA BENEDETTO XVI

Al Colosseo, al rito del venerdì santo, il Papa porta la croce

“Sembra che oggi sia in atto una specie di anti-Genesi”

Via Crucis, il Papa contro i pacs

“La famiglia è minacciata”

CITTA’ DEL VATICANO – “Sembra che oggi sia in atto una specie di anti-Genesi, un anti-disegno, un orgoglio diabolico che pensa di spazzar via la famiglia”. A molti è risuonato nelle orecchie un riferimento ai Pacs nel buio della notte al Colosseo. Durante la prima via Crucis presieduta da papa Ratzinger, gli eventi che precedettero la morte di Cristo e il suo percorso al Calvario sono stati al centro di una amara riflessione sui mali del mondo, sulla famiglia minacciata da leggi anticristiane, su una umanità che sembra avere ormai smarrito il senso del peccato.

L’anfiteatro Flavio era illuminato da migliaia e migliaia di candele. Il suggestivo rito del venerdì santo, ha visto Benedetto XVI portare la croce di legno che fu di Papa Wojtyla per due stazioni, la prima e l’ultima. Parlando a braccio, al termine della celebrazione, il Papa ha voluto ricordare anche le tante sofferenze dei “bambini abbandonati e abusati”, così come le divisioni del mondo dettate dalla superbia e dalla cupidigia.

Ancora una volta il piccolo schermo si è rivelato uno strumento capace di unire in una sorta di comunione spirituale milioni di cattolici di diverse culture e continenti. Erano ben 62 le televisioni di 42 paesi collegate con Roma per trasmettere l’evento. Per questa Via Crucis il Papa ha voluto affidare il compito di scrivere le meditazioni a monsignor Angelo Comastri, arciprete della basilica di San Pietro. L’anno scorso i testi furono composti dall’allora cardinale Ratzinger che denunciò lo sgomento davanti al volto sporco della Chiesa. Wojtyla ormai piegato dalla malattia fu costretto a seguire il rito davanti alla tv e fu il cardinale Camillo Ruini a portare per tutte e 14 stazioni la croce di legno.

La voce dell’attore che leggeva il testo stasera è risuonata grave: “Sembra che oggi sia in atto una specie di anti-Genesi, un anti-disegno, un orgoglio diabolico che pensa di spazzar via la famiglia”. Amplificata dagli altoparlanti, alla settima stazione, quella che evoca Gesù che cade per la seconda volta, la riflessione si è concentrata sugli attacchi al “corpo santo di Cristo”, quelli conto la “famiglia minacciata” dall’avanzata di leggi permissive che vorrebbero “reinventare l’umanità, modificando la grammatica stessa della vita, così come Dio l’ha pensata e voluta”.

Tema ripreso anche dal Papa, al termine del rito, nel suo intervento improvvisato prima di lasciare l’anfiteatro Flavio diretto in Vaticano.

La croce di legno è passata di mano in mano, affidata dal pontefice ad un’alternarsi di ‘cirenei’ provenienti da vari continenti: il cardinale Camillo Ruini, una famiglia romana, una religiosa americana, una ragazza messicana, due frati francescani della Terra Santa, una donna coreana, una suora, una adolescente angolana e un’altra proveniente dalla Nigeria. La speranza è il filo conduttore di queste meditazioni terminate in un invito a guardare il mondo attraverso la lente della fede “che ci fa vedere lontano” e “fa scorgere le luci di un nuovo giorno” perché “la storia non finisce nel sepolcro, ma esplode nel sepolcro: così ha promesso Gesù, così e accaduto e accadra”.

(15 aprile 2006) tratto da https://forum.termometropolitico.it/421716-la-prima-via-crucis-di-papa-benedetto-xvi.html

