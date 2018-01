PAPA BENEDETTO : “INTERNET , UN DONO PER L’UMANITA’ SIA MESSO AL SERVIZIO DEI PIU’ BISOGNOSI”

Benedetto XVI loda le potenzialità della Rete: “Impensabili per la generazione precedente”

Ma ammonisce: “Appello alla responsabilità e al rispetto della dignità della persona”

CITTA’ DEL VATICANO – Benedetto XVI loda Internet e i nuovi media: “Se usate per favorire la comprensione e la solidarietà umana”, la rete di Internet e le nuove tecnologie informatiche rappresentano “un vero dono per l’umanità”. Il Papa lo afferma nel messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali in concomitanza con lo sbarco del Vaticano su YouTube : il canale dedicato offrirà una copertura delle principali attività del pontefice e degli avvenimenti vaticani più rilevanti. Un’iniziativa, assicura padre Federico Lombardi, a costo zero: “Non abbiamo pagato un centesimo a Google, è tutto lavoro dei colleghi di Radio Vaticana e del Centro Televisivo vaticano”, dice il portavoce, che avrà la responsabilità dei contenuti, mentre il copyright è della Santa Sede.

Secondo Benedetto XVI “l’accessibilità di cellulari e computer, unita alla portata globale e alla capillarità di Internet, ha creato una molteplicità di vie attraverso le quali è possibile inviare, in modo istantaneo, parole ed immagini ai più lontani ed isolati angoli del mondo: è, questa, chiaramente una possibilità impensabile per le precedenti generazioni”.

“Molti benefici – continua il Papa – derivano da questa nuova cultura della comunicazione: le famiglie possono restare in contatto anche se divise da enormi distanze, gli studenti e i ricercatori hanno un accesso più facile e immediato ai documenti, alle fonti e alle scoperte scientifiche e possono, pertanto, lavorare in équipe da luoghi diversi; inoltre la natura interattiva dei nuovi media facilita forme più dinamiche di apprendimento e di comunicazione, che contribuiscono al progresso sociale”.

Benedetto XVI chiede però che “i vantaggi” offerti dal mondo digitale “siano messi al servizio di tutti gli esseri umani e di tutte le comunità, soprattutto di chi è bisognoso e vulnerabile”.

Per il Pontefice, “il desiderio di connessione e l’istinto di comunicazione, che sono così scontati nella cultura contemporanea, non sono in verità che manifestazioni moderne della fondamentale e costante propensione degli esseri umani ad andare oltre se stessi per entrare in rapporto con gli altri”. “In realtà, quando ci apriamo agli altri – ricorda – portiamo a compimento i nostri bisogni più profondi e diventiamo più pienamente umani: amare è, infatti, ciò per cui siamo stati progettati dal Creatore”.

Pur apprezzando le potenzialità della rete e dei nuovi media, Benedetto XVI lancia un appello alla responsabilità e al rispetto della “dignità e del valore della persona umana” su internet, con chiaro riferimento alla pornografia e alle incitazioni all’odio e alla violenza. “Coloro che operano nel settore della produzione e della diffusione di contenuti dei nuovi media – ha detto nel suo messaggio – non possono non sentirsi impegnati al rispetto della dignità e del valore della persona umana. Se le nuove tecnologie devono servire al bene dei singoli e della società, quanti ne usano devono evitare la condivisione di parole e immagini degradanti per l’essere umano, ed escludere quindi ciò che alimenta l’odio e l’intolleranza, svilisce la bellezza e l’intimità della sessualità umana, sfrutta i deboli e gli indifesi”.

Il Papa si è rivolto anche ai giovani cattolici per esortarli a portare nel mondo digitale la testimonianza della loro fede. “Carissimi – scrive ancora nel messaggio – sentitevi impegnati ad introdurre nella cultura di questo nuovo ambiente comunicativo e informativo i valori su cui poggia la vostra vita”. E l’annuncio di Cristo nel mondo delle nuove tecnologie, aggiunge Benedetto XVI, “suppone una loro approfondita conoscenza per un conseguente adeguato utilizzo”.

23 gennaio 2009

