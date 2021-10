LA STRAORDINARIA STORIA DELLA DEVOZIONE DI MARIA CHE SCIOGLIE I NODI…

Il nobile tedesco Wolfgang Langenmantel e sua moglie Sophie avevano problemi coniugali ed erano sull’orlo del divorzio. Wolfgang, sconvolto, si è recato dal sacerdote gesuita Padre Jakob Rem per avere una consulenza.

Successivamente i due hanno iniziato a pregare insieme la Beata Vergine Maria per il matrimonio di Wolfgang ad ogni loro incontro. Durante l’ultimo incontro, avvenuto il 28 settembre 1615, Wolfgang ha consegnato a Padre Rem il nastro nuziale che era stato utilizzato durante la sua cerimonia per legare insieme la coppia come simbolo di unità.

Padre Rem ha preso il nastro, l’ha sollevato accanto a un’immagine della Madonna delle Nevi e ha chiesto alla Vergine Maria se voleva “sciogliere i nodi” del matrimonio di Wolfgang. Il nastro quindi si è allentato, completamente sciolto ed è diventato di un colore bianco candido. Anche se non sono stati forniti dettagli precisi, Wolfgang e Sophie si sono riconciliati dopo l’accaduto.

Non dimentichiamo comunque che il primo riferimento a Maria come “scioglitrice di nodi” risale al II secolo ad opera di Sant’Ireneo. Il Santo infatti affermava: “Il nodo della disobbedienza di Eva fu sciolto dall’obbedienza di Maria”.

L’origine dell’immagine

Il nipote di Wolfgang e Sophie, Padre Hieronymus Langenmantel, diventato prete, ha chiesto che fosse realizzato un dipinto in ricordo della storia. Sarà Johann Melchior Georg Schmittdner che dipingerà l’immagine di Maria che scioglie i nodi intorno all’anno 1700. L’opera è esposta nella chiesa di St. Peter am Perlach ad Augusta, in Baviera, in Germania.

Il quadro descrive Maria che scioglie i nodi. L’angelo sulla destra le porge il nastro annodato, mentre l’altro sulla sinistra tiene il lato non annodato e ce lo presenta. Maria inoltre schiaccia la testa di satana, chiara rappresentazione della sua Immacolata Concezione. La colomba sopra la sua testa invece simboleggia il suo sposo, lo Spirito Santo. Nella parte inferiore dell’immagine infine notiamo San Raffaele Arcangelo che accompagna Wolfgang in cammino verso un monastero .

