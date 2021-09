CRISTO E’ PRESENTE IN TUTTI I TABERNACOLI? RIVELAZIONE DI GIUDA ISCARIOTA SOTTO ESORCISMO…

E: Di la verità, ciò che vuole dire la Madre di Dio, soltanto la verità!

G: …fin nel coro possiamo ballare, persino davanti al tabernacolo. Perchè non c’è più in ogni tabernacolo… Non voglio dire questo, non voglio dire (ringhia fortemente).

E: Di la verità, devi dirlo, Giuda Iscariota per ordine della Madre di Dio! Lucifero non deve disturbare.

G: Deplorano nel cielo, che la santa ostia non è più consacrata in ogni tabernacolo.

E- Perchè no? Dì la verità nel nome…!

G: Se il sacerdote non crede più alle parole della consacrazione e non ha l’intenzione di consacrare, ostia non viene consacrata. Allora è come pane comune come dicono i protestanti e le sètte. La maggior parte dei sacerdoti se ne “frega” anzi, perchè fa soltanto quello che ordina il popolo. Desidera di essere venerato nel suo modernismo e nella sua presunzione che gli dà alla testa (brontola).

E: DI la verità e soltanto la verità, tutto quello che devi dire per ordine della Madre di Dio! Giuda Iscariota!

G- Per QUELLI IN ALTO (mostra in alto) è il colmo della tristezza, che in questi casi la gente crede di ricevere Cristo nell’ostia… ed è soltanto pane comune. Infatti non è più Cristo. Dunque significa per loro una perdita di grazie, per conseguenza si allontanano dalla strada buona. Vengono ingannati persino dai loro propri sacerdoti.

E: Dì la verità Giuda Iscariota nel nome…!

G: Devo dire, ESSI nel cielo (mostra in alto) non lo amano… (s’impunta parlando) …non lo vedono volentieri quando si usa ostie brune. Esse sono permesse soltanto in caso di bisogno estremo. Normalmente è preferibile il pane bianco perchè Gesù è l’innocenza stessa (ha difficoltà di respirazione).

B: Continua a Parlare. Giuda Iscariota. Tutto quello che hai da dire per ordine della Madre di Dio lo devi dire adesso! Lucifero non deve in nessun caso disturbarti, deve andare all’inferno, dov’è il suo posto! Giuda Iscariota, continua a parlare nel nome…!

G: Se il Papa potesse andare sul suo podio, o uscire sul balcone dove suole tenere le sue allocuzioni e dire senza essere ostacolato quello che egli dovrebbe e vorrebbe dire, allora gli uomini ritornerebbero di nuovo. Allora si sarebbe ancora in tempo, ma appunto questo viene impedito. Se egli potesse soltanto ancora uscire una volta e dire ciò che vorrebbe, ma prima verrebbe… (ringhia).

E: Dì la verità per ordine della Madre di Dio, nel nome…!

G: Gli si mozzerebbero le parole appena cominciasse a parlare liberamente. Sa che non può muoversi. Vorrebbe poter morire in questa situazione. Sa però esattamente che deve perseverare fino alla fine. Egli deve sopportare il suo martirio come autentico discepolo della Croce di Cristo. Egli deve sopportate la Passione fino alla fine, che voglia o non voglia. Il Papa deve pigiare il torchio, che Gesù stesso ha pestato, non in quella misura, ma ugualmente… egli deve pestarlo.

E: Continua a parlare Giuda Iscariota, e dire soltanto quello che la Madre di Dio ti ha ordinato di dire! Lucifero non deve disturbarti, deve lasciarti parlare nel nome…!

G: Ciò che il cielo ordina ai visionari, quello non lo si crede. Così pure ciò che LEI (mostra in alto) ordina ai visionari nel nome di Gesù Cristo o quando appare Gesù stesso, non viene creduto. Gesù e sua Madre hanno già detto a sufficienza, come ora tutto è “marcio” nella Chiesa, ma a loro volta i vescovi non lo credono tant’è vero, che i luoghi di pellegrinaggio, i nuovi o i recenti, non vengono neppure riconosciuti. Lourdes o Fatima ecc., questo lo si crede così alla leggera, ma anche qui non ci sono più quelle grazie, giacché i sacerdoti stessi non dicono più le messe giuste. Ci sono… (s’interrompe nel parlare).

E: Dì la verità per ordine della Madre di Dio! Lucifero.

G: Ci sono persino là certi sacerdoti, che vogliono dire In messa secondo la loro testa —si ha voglia di dire— e soppiantare gli altri sacerdoti. Fatima sta presto al primo posto e Lourdes sta presto…

E: Parla la verità per ordine della Madre di Dio! Lucifero non deve disturbarti e non impedirti di parlare!

G: …Lourdes non sta più molto indietro. Molti cattolici non vanno più a Lourdes, perchè trovano che sia diventato fuori moda di venerare la Madre di Dio o di intraprendere pellegrinaggi.

E: Per ordine della Madre di Dio continua a dire la verità, tutto quello che devi dire adesso, ciò che ti ordina di dire la Madre di Dio!