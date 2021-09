BERGOGLIO: COL GREEN PASS ANCORA MENO AFFLUENZA… DEL PREVISTO!!!

Che smacco, per Bergoglio .

Alle sue messe in Slovacchia, meta dell’imminente viaggio papale che inizierà domenica prossima partendo dall’Ungheria, per poi proseguire a Bratislava dove arriverà nel pomeriggio, non sarà più necessario avere un Green Pass così come era stato inizialmente comunicato.

“Gli eventi pubblici saranno aperti anche ai pellegrini in modalità OTP, che sta per vaccinati e testati”, viene spiegato. E questo significa che ci vorrà partecipare dovrà registrarsi su un sito disponibile da oggi, lunedì 6 settembre. La ragione di questa svolta? Il basso numero di registrazioni registrate per l’evento: pochi, pochissimi interessati alla messa di Bergoglio.

Insomma, il Pontefice non sembra scaldare più di tanto gli animi. In una nota, la conferenza episcopale della Chiesa cattolica slovacca, ha spiegato: “Basterà un test negativo o una prova di guarigione dal Covid-19 negli ultimi 180 giorni: sarà sufficiente per ottenere un biglietto”.

Il divieto alle messe per le persone non vaccinate era stato molto contestato in Slovacchia dove solo il 49,5% degli adulti è completamente vaccinato, rispetto a oltre il 70% nell’Unione europea nel suo insieme. La Slovacchia, all’inizio del 2021, è stata molto colpita dalla pandemia, registrando tra i tassi di contagio e mortalità più alti nel Vecchio Continente.

