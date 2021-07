TERREMOTO IN VATICANO : DA CASALE MONFERRATO HA INIZIO LA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE DEI NON VACCINATI!

Il becero cartello che si vede affisso sul portone della Chiesa di Casale Monferrato in Piemonte suona un po’ come le 95 tesi dell’eretico Lutero ; soprattutto con l’aggravante che dal Vaticano non esiste alcun divieto! Quindi col rischio di prendersi tante belle denuncie! Non entrate più in quel luogo ! Può un uomo di Cristo comportarsi così? NO!!!

Organizzate Sante Messe nelle vostre case ricominciate a prendere la SACRA PARTICOLA in ginocchio e sulla lingua perché CRISTO NON HA MAI fatto ammalare nessuno!

Arrivati a questo punto dobbiamo

BOICOTTARE in massa tutti i luoghi dove ci sono DISCRIMINAZIONI DI OGNI GENERE ,sia chi è vaccinato, sia chi non lo è, perché innanzitutto siamo tutti ITALIANI !

Memori del passato ricordando cosa hanno sofferto gli ebrei con la Shoa o gli africani con

Apartheid o i cristiani in Cina …

Ma la storia non ci ha insegnato nulla?

Possibile che siamo tutti di memoria corta?

È giunto il momento di ribellarci !

Con educazione, con fermezza, senza violenze gratuite , ma soprattutto col cuore rivolto verso la Santissima Vergine Immacolata Concezione e a CRISTO RE !

AMC