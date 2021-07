LISTA DEGLI APPUNTAMENTI DI OGGI IN TUTTA ITALIA !!!

La domanda è: ma serviva un decreto legge che impone il passaporto vaccinale per entrare al bar per capire che Draghi è sempre e solo stato un uomo del mondialismo? Cosa altro ci si poteva aspettare dall’uomo del Britannia, dall’uomo che ha svenduto la nostra industria alla finanza anglosassone e che probabilmente ha consumato il più grande tradimento della storia contro l’Italia? Lo stesso Draghi che quando salvava l’euro decretava la distruzione del nostro futuro e la nostra permanente schiavitù verso una moneta di proprietà della finanza privata che ha mandato in fumo i risparmi di una vita.

Risparmi che con la lira erano tra i più alti al mondo e con l’euro invece sono andati distrutti. Tutto questo non è bastato. Non è bastato nemmeno vedere che Draghi ha messo insieme un governo composto dai più micidiali sicari del Bilderberg e della Commissione Trilaterale, quali Colao e Cingolani, per capire che quello era un plotone di esecuzione nei confronti dell’Italia. Molte persone invece sono entrate nella realtà parallela costruita da ciarlatani e tirapiedi al soldo dei servizi e della massoneria. La realtà parallela nella quale Draghi si è tramutato in alleato del suo nemico Trump. A queste persone dico una cosa semplice: non basta stare su Telegram e iscriversi a 10mila canali per essere liberi. Occorre usare il pensiero ed è un percorso che richiede tempo, umiltà e dedizione. Se si vuole risvegliare qualcuno, si deve prima risvegliare sè stessi. Solo così si può essere davvero indipendenti e liberi dalla Matrix del sistema.

Cesare Sacchetti