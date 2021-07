LEGGETE ATTENTAMENTE…

La strategia del regime di Draghi è fondata principalmente sull’intimidazione psicologica. Formalmente da palazzo Chigi non uscirà nessuna legge o decreto legge che renderà obbligatorio il pass verde per poter entrare al bar o al supermercato. Oltre al fatto che queste previsioni sono praticamente inapplicabili nella vita quotidiana, Draghi attraverso una legge o un decreto legge finirebbe per l’esporsi ancora di più a probabili e futuri processi per aver attentato alla Costituzione così come il capo dello Stato che dovrebbe firmare delle leggi che nella sostanza non sarebbero molto diverse dalle leggi razziali degli anni’30. Il principio che c’è alla base è lo stesso. Vengono create due categorie di cittadini: una di serie A, i vaccinati che godrebbero di più diritti e l’altra di serie B, i non vaccinati.

Una legge pertanto esporrebbe ancora di più tutti, Parlamentari compresi, alle conseguenze di future denunce e processi che comunque ci saranno. La storia parla chiaro a questo riguardo. Quel momento arriverà. Pertanto il regime si nasconde dietro i dpcm che non sono previsioni legislative e non possono obbligare nessuno a dotarsene per andare al bar. Il gestore del bar che deciderà di applicarli si ritroverà lui per primo esposto a denunce penali da parte dei clienti ai quali è stato vietato l’ingresso nel locale sulla base di un provvedimento che non è legge. Il regime di Draghi quindi si servirà dei media che faranno credere che esiste un obbligo legislativo, che in realtà non c’è, e manderà avanti i proprietari delle attività che se applicheranno queste non-leggi si ritroveranno loro per primi ad essere denunciati. In conclusione, è un gigantesco inganno. E’ una illusione enorme. Chi crede al bluff, si esporrà a eventuali denunce e si farà il vaccino. Chi non crede al bluff, riuscirà a vedere la fine di questa storia e il crollo di questa dittatura criminale. Ora sta alle persone fare una scelta che deciderà, in un senso o nell’altro, il loro destino negli anni a venire.

Cesare Sacchetti

Fonte https://t.me/SanPioX/1755