COL DDL ZAN SESSO ASSICURATO ANCHE CON COSE E ANIMALI; POLIGAMIA E INCESTO NON SARANNO PIU’ TABU’…SOMOMA E GOMORRA ERANO UNO SCHERZO A CONFRONTO!!!

Appello di docenti universitari, associazioni e rappresentanti della società civile per chiedere le dimissioni. Il Movimento parla di «dichiarazioni di una gravità inaudita». Duro anche Fratoianni

Stanno avendo un’eco nazionale le dichiarazioni di Maria Rita Castellani, Garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Umbria, sul ddl Zan. Ieri 6 luglio, nel corso di un’intervista, Castellani ha detto che l’approvazione del disegno di legge consentirebbe di «scegliere l’orientamento sessuale verso cose, animali, e/o persone di ogni genere e, perché no, anche di ogni età, fino al punto che la poligamia come l’incesto non saranno più un tabù». «Il concetto d’identità cambia – ha aggiunto -, non è più quello antropologico che conosciamo da sempre e che distingue persona da persona a ragione di evidenze biologiche, ma diventerà qualcosa che io, cittadino, posso decidere arbitrariamente secondo la percezione del momento. Di conseguenza ogni desiderio sarà considerato un bisogno e il bisogno un diritto». A mobilitarsi sul tema sono arrivati esponenti politici ma non solo. Docenti universitari, associazioni e rappresentanti della società civile sono scesi in campo per chiedere le dimissioni di Castellani.

In una lettera scritta dall’associazione Omphalos Lgbti e indirizzata alla presidente della regione Donatella Tesei, i firmatari descrivono le parole del garante come «un’acrobazia pericolosa in bilico fra propri convincimenti personali, pregiudizi inqualificabili e retorica da militante politica». I firmatari hanno dunque chiesto alla Tesei di rimuovere Castellani dal suo incarico. Richiesta di dimissioni che è arrivata anche dai consiglieri dei gruppi di minoranza dell’assemblea legislativa dell’Umbria. Come riferito in una nota congiunta, i consiglieri di opposizione ritengono le parole del garante «motivo di grave pregiudizio per il proseguimento del mandato della stessa».

…A esprimere solidarietà alla garante è invece stato Simone Pillon, che proprio in Umbria lavora come responsabile delle politiche familiari per la Lega. «Siamo dalla parte della Garante che è stata oggetto di attacchi vergognosi per le sue dichiarazioni sul Ddl Zan», ha detto Pillon insieme al capogruppo regionale Lega Stefano Pastorelli. «Dopo che per anni l’Umbria è stata laboratorio delle politiche gender – sostengono gli esponenti leghisti -, abbiamo finalmente un Garante preparato, serio e coraggioso che denuncia quanto si rischia con il Ddl Zan ed è vergognoso che diventi oggetto di attacchi da parte della sinistra. Questa è la prova di quello che ci aspetta se passa il Ddl Zan: non si potrà più dire nulla che sia contro le lobby Lgbt».

