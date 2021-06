DECRETO ZAN : UN DECRETO LIBERTICIDA SE APPROVATO… RIBELLIAMOCI!!! ECCO PERCHÉ :

DECRETO ZAN:

un decreto Liberticida se approvato. Ecco PERCHÉ:

1. una coppia viene da me, prete, per essere sposata, riceve il mio “no”, mi denuncerà per il reato di “discriminazione” e io sarò punito con una grossa multa e col carcere.

2. Idem, se mi chiedono una benedizione.

3. Idem se dovessi predicare che l’unica famiglia è quella naturale, voluta da Dio fin dalle origini.

4. Gli studenti appartengono allo Stato e quindi riceveranno obbligatoriamente lezioni di gender.

5 Se i genitori si ribellano saranno accusati del reato di “discriminazione”, con multa e carcere.

6. Dire al catechismo che i figli hanno diritto a un papà e una mamma, sarà un reato di “discriminazione” e comporterà multa e carcere.

Questo e tanto altro comporterà il decreto Zan.

Un vero stato di polizia in mano alle lobby omosessuali.

Un decreto che ha inventato il reato di opinione, proprio come facevano Hitler e Stalin.

Dietro vi sono poteri forti diabolici, che vogliono distruggere la famiglia, per poter manipolare a proprio piacimento la popolazione.

ATTENZIONE. cattolici:: svegliamoci prima che sia troppo tardi.

I figli delle tenebre sono all’opera. Chi non si oppone, diventa connivente e corresponsabile del male che sarà causato da quel decreto.

Don Carlo Rocchetta

Responsabile del Centro Familiare Casa della Tenerezza (Perugia) e docente di teologia presso lo Studio Teologico di Assisi.

Ps: massima divulgazione, grazie