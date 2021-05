BENEDETTO XVI : CIÒ CHE APPASSISCE IN GERMANIA SBOCCIA IN POLONIA… ANCORA UN TUONO DEL SANTO PADRE !!!

Il papa emerito Benedetto XVI ringrazia in una lettera. al piccolo seminario dell’Arcidiocesi di Czestochowa. “Che meraviglia vedere ciò che appassisce in Germania fiorire in Polonia”, scrive Benedikt.

La comunità del piccolo seminario dell’arcidiocesi di Czestochowa ha ricevuto una lettera dal papa emerito Benedetto XVI. ricevere. Lo riportano i media polacchi. Gli studenti che si preparavano allo studio della teologia hanno invitato il Papa emerito a far loro visita in occasione del 70° anniversario della loro scuola.

Ciò che appassisce in Germania sboccia in Polonia

La lettera di Benedetto è datata 7 maggio. In essa scrive: “La lettera del vostro seminario, che è stata firmata dal rettore insieme ai due prefetti e al decano degli ex alunni, ha portato grande gioia a casa mia. Che bello vedere fiorire in Polonia ciò che appassisce in Germania” , così Benedetto XVI.

L’arcivescovo Georg Gänswein ha parlato a un quotidiano spagnolo delle tensioni e della confusione all’interno della Chiesa in Germania. Al Papa emerito è mancato un atteggiamento unitario nell’episcopato tedesco.

Il Papa emerito lo ha ringraziato anche per il “disegno bello e amorevole in cui lei ha presentato me e mio fratello”. Benedikt continua: “Sebbene una visita non sia più possibile a causa della mia età e della mia salute, sono ospite del vostro seminario con tutto il cuore. Vi saluto e vi benedico di cuore”. La lettera è firmata con “Your Benedict”. DT / mee

Per la prima volta abbiamo appreso come il Papa emerito pensa al sinodale in Germania . Allo stesso tempo, un vescovo tedesco ha espresso serie preoccupazioni per questo processo. Benedetto XVI. preoccupato per lo stato della Chiesa cattolica in Germania. Detto questo il suo segretario privato, l’arcivescovo Georg Gänswein, ora di fronte al quotidiano cattolico spagnolo “Alfa y Omega”. “E’ abbondantemente chiaro che la situazione della Chiesa cattolica in Germania oggi è caratterizzata da tensione e confusione”, ha detto Gänswein. Benedetto XVI. essere a conoscenza di questa situazione nel suo paese d’origine. L’Arcivescovo ha proseguito affermando che nell’episcopato tedesco non esiste una posizione unificata. Questo va “chiarito al più presto per evitare gravi conseguenze per la fede e la Chiesa in Germania”.

