IL MONASTERO BENEDETTINO A TREVIRI : L’ABBAZIA DI SAN MATTIA IN GERMANIA … UN IMPORTANTE CAPITOLO DI STORIA DELLA CHIESA PER LA VENERAZIONE DELL’ APOSTOLO …

Dall’inizio al X secolo

In molte città romane della tarda antichità, i primi centri cristiani si formarono davanti alle mura cittadine, presso le tombe dei martiri o dei santi venerati come fondatori. Una prima testimonianza dell’esistenza di un posto simile a Treviri è la tradizionale iscrizione edilizia del vescovo Cirillo della metà del V secolo.

QUAM BENE CONCORDES DIUINA POTENTIA IUNGIT

MEMBRA SACERDOTUM, QUAE ORNAT, LOCUS ISTE DUORUM.

EUCHARIUM LOQUITUR VALERIUMQUE SIMUL.

SEDEM UICTURIS GAUDENS COMPONERE MEMBRIS,

FRATRIBUS HOC SANCTIS PONENS ALTARE, CYRILLUS

CORPORIS HOSPITIUM, SANCTUS METATOR, ADORNAT.

Ci racconta di una consacrazione all’altare in onore di S. Eucharius e Valerius, che sono venerati come i fondatori della diocesi di Treviri, e dal vescovo Cirillo, che ha effettuato questa consacrazione e successivamente fu sepolto anche qui. Resti del paravento della chiesa di questo periodo possono essere visti sulle tombe dei vescovi e sull’altare sacramentale della nostra basilica. Si presume che la seconda metà del III secolo sia il tempo della vita e dell’opera dei vescovi fondatori. Secondo una leggenda che fu poi messa per iscritto, quando arrivarono a Treviri entrarono in contatto con una vedova Albana, nella cui casa allora abitarono e si riunì la prima comunità cristiana. Un sarcofago in rilievo del primo quarto del III secolo, che può essere visto in una tomba romana nel cimitero,

Questa “Tomba dell’Albana” fa parte del grande cimitero che si è sviluppato al di fuori delle antiche mura della città a partire dal I secolo. Qui, presso le tombe dei vescovi fondatori, si stabilì – forse già nel IV secolo – una comunità di monaci o chierici che da allora assistette e contribuì a plasmare lo sviluppo del luogo. Presumibilmente, il terreno intorno alla chiesa è stato acquisito in questa fase iniziale. Le fondamenta che hanno contribuito a garantire il sostentamento della comunità sono arrivate fino a noi dall’ottavo secolo.

Durante questo periodo, l’Eucharius è chiamato come il Patrono della Chiesa. Solo nel XII secolo l’apostolo Mattia fu al suo fianco.

Mentre la città di Treviri subì le conquiste dei Teutoni dopo il ritiro dei Romani nel V secolo, l’invasione normanna nell’882 subì nuovamente una grave distruzione, dalla quale la città e il paese si ripresero solo lentamente.

L’inizio del periodo benedettino

La comunità esistente ha assunto la regola di Benedetto intorno al 977 e ha ricevuto un abate da Gand per sostenerla. Ci sono solo poche informazioni sulla costituzione e la composizione della comunità prima di questo momento. Ora la vita iniziò “sotto regola e abate” e la comunità esisteva come abbazia benedettina fino al 1802.

La comunità è stata subordinata al vescovo e successivamente all’arcivescovo di Treviri sin dalle sue origini nella tarda antichità e tale è rimasta fino alla sua soppressione. I finanziamenti, ma anche gli interventi da questa parte erano principalmente a beneficio del convento, ma servivano anche per migliorare il vescovato di Treviri.

Alla fine del X secolo, al posto di un edificio molto fatiscente, fu costruito un nuovo edificio, la cosiddetta “Chiesa di Egbert” (Arcivescovo Egbert 977-993). A quest’epoca risale la parte occidentale della cripta con la sua semplice volta e le presumibilmente antiche parti in marmo nelle colonne.

Base economica e prima fioritura

Nei secoli successivi donazioni e fondazioni aumentarono e andarono ad integrare la proprietà acquisita prima del 1000. Nella seconda metà dell’XI secolo fu realizzata la struttura di base della proprietà, che doveva garantire prosperità e reddito per i secoli successivi. In accordo con l’ordine economico medievale, era una rete confusa di diritti e doveri nel sistema feudale e le più svariate forme di feudalesimo e lavoro coatto. La vasta proprietà si estendeva da Etain in Lorena a Villmar an der Lahn in direzione sud-ovest – nord-est lungo la valle della Mosella e della Lahn; l’abbazia stessa ne occupava circa la metà.

La vasta proprietà e il reddito da essa ricavato costituirono la base economica per una fioritura spirituale e culturale del monastero. Oltre alla nuova costruzione della chiesa già citata, questa fioritura si è espressa nei lavori di costruzione del monastero, in una biblioteca in costante crescita, in un ricco arredo della sacrestia e in un inizio di attività letteraria. Nasce così, tra l’altro, l’opera storica della “Gesta Treverorum” (“Le gesta di Treviri”), la cui prima versione era disponibile intorno al 1100 ed è tuttora un importante oggetto di studio per la storia di Treviri questo giorno.

Le associazioni di monasteri sciolti furono formate attraverso fondazioni e mutua assistenza. Se inizialmente l’abbazia era più strettamente correlata ai monasteri del confine regionale di Treviri e della Lorena, finì sotto l’influenza di Hirsau all’inizio del XII secolo, un movimento di riforma sovraregionale all’interno dell’ordine (dal nome dell’Abbazia di Hirsau nella Foresta Nera ).

La costruzione della chiesa nel XII secolo e l’inizio del culto di Mattia

La chiesa, ancora oggi esistente, fu costruita nella prima metà del XII secolo. Una ragione diretta del nuovo edificio non ci è stata tramandata, ma era certamente legata ai lavori di costruzione episcopale che furono eseguiti all’incirca nello stesso periodo sulla cattedrale e sul Simeonstift.

Nel 1127, durante i lavori di demolizione dell’edificio precedente, furono scoperte le reliquie dell’apostolo Mattia. La tradizione del monastero medievale conosce già una prima scoperta intorno al 1050, ma la conoscenza solo ora si sta diffondendo. Immediatamente si insedia un flusso di pellegrini, il cui bacino di utenza si estende dal Mare del Nord alle Alpi. Da quel momento in poi, il monastero prese gradualmente il nome di “S. Matthias ”. La nuova chiesa, la chiesa grave di S. Eucharius e la chiesa dei monaci, ora ha anche il carattere di una chiesa di pellegrinaggio. Il pellegrinaggio è ancora vivo oggi. Nel corso dei secoli si sono formati nuovi gruppi di pellegrinaggio e confraternite. Attualmente circa 140 gruppi di pellegrini vengono a Treviri a piedi.

La consacrazione della chiesa ancora incompiuta da parte di Papa Eugenio III. durante il suo soggiorno a Treviri nel 1148 segna un punto culminante nella storia del monastero, proprio come il XII secolo fu per il resto un periodo glorioso per l’abbazia. Vecchi diritti di proprietà e anche la fiorente venerazione di Mattia vissuta da Papa Eugenio III. una conferma. Gli abati sono chiamati a partecipare ai compiti episcopali. Ciò include, tra le altre cose, l’attuazione di riforme e la regolamentazione degli interessi spirituali ed economici dei monasteri, ad esempio Marienberg vicino a Boppard. Lo scriptorium del monastero mostra molte attività. St. Hildegard von Bingen è in corrispondenza con la comunità.

Il lungo regno dell’abate Giacobbe di Lorena (1211-1257) concluse il periodo di massimo splendore medievale del monastero. È di papa Onorio III. coinvolto negli sforzi centrali di riforma dei Benedettini, iniziati dal IV Concilio Lateranense, e nominato con l’abate di S. Aper in Toul e due abati cistercensi a presiedere il capitolo dell’abate della provincia ecclesiastica di Treviri. Per l’abbazia stessa, questo è ancora visibile oggi nell’edificio del monastero del primo gotico, che è fortemente influenzato dalla costruzione dei Cistercensi. Di questo periodo si sono conservati il ​​chiostro e l’intera ala est della quadrum: l’odierna sagrestia, la sala capitolare, il refettorio e il dormitorio a tre navate. Durante questo periodo furono costruiti il ​​reliquiario della croce, la Marienkapelle e la Quirinuskapelle nel cimitero.

Intorno al 1300 ci furono controversie tra l’abbazia e l’arcivescovo per l’occupazione dell’abate a San Mattia. Questi verranno risolti in seguito e il rapporto migliorerà di nuovo. La calma interiore ed esteriore contribuiscono al consolidamento e alla prosperità della comunità, e c’è una tendenza verso la manifestazione esteriore di splendore.

Riforma alla vigilia della Riforma, Johannes Rode

Gli sforzi di riforma benedettina del Concilio di Costanza hanno avuto un impatto nel 1421, quando l’arcivescovo Otto von Ziegenhain nominò il priore certosino Johannes Rode, già funzionario del monastero superiore – oggi diremmo: vicario generale – come abate in San Mattia ( 1421-1439) con autorizzazione papale. Con un duro lavoro, non solo rinnovò economicamente e spiritualmente la propria abbazia, ma riformò anche le altre abbazie di Treviri e molte altre per conto dell’episcopato e in seguito come visitatore generale del Concilio di Basilea. Gli statuti che scrisse per San Mattia, cioè uno stile di vita per la comunità del monastero secondo la regola di San Benedetto, sono seguiti anche in altri monasteri e continuano ad essere efficaci dopo la sua morte. Il tentativo di formare la propria congregazione intorno a San Mattia sotto il suo successore fallisce,

A cavallo tra il XV e il XVI secolo vi fu una vivace attività edilizia. La volta romanica della chiesa è sostituita da una volta reticolare con un ricco programma iconografico di chiavi di volta. Il risultato è l’abside con le tre alte finestre a traforo e le vetrate contemporanee, l’ultimo residuo delle quali è la finestra a croce conservata. La tomba di Mattia riceve anche una nuova struttura, il cui personaggio principale, un San Mattia sdraiato, chiama di nuovo il suo luogo di sepoltura dal 1967.

Fino all’inizio del XVI secolo la vita scientifica era in buone condizioni e vi erano vivaci rapporti con l’Università di Treviri, fondata nel 1473, e con l’umanesimo renano. Entro la metà del secolo, lo sforzo scientifico si è placato. La Riforma, che ha innescato grandi sconvolgimenti in altre regioni dell’impero, non ha quasi lasciato tracce nella storia del monastero.

