VERGINE DELLA POMATA CON SAN NICOLA DA TOLENTINO E SANTA ROSA DA LIMA …POMATA, PERÚ…

La città di Pomata, situata sopra il lago Titicaca negli altopiani del Perù, era un tempo un popolare santuario cristiano di pellegrinaggio. In questo dipinto, la Madonna della Pomata è raffigurata come una statua – una figura scolpita coronata e vestita con abiti sontuosi e adornata con materiali preziosi – che si trovava sull’altare laterale della chiesa parrocchiale. Questo tipo di immagine iconica, che si trova in tutta l’America Latina, è noto come un dipinto di statue. Un rosario circonda le mani della Vergine, che regge un minuscolo Bambin Gesù, anch’esso incoronato e finemente vestito. Le perle erano tra i reperti sensazionali degli spagnoli nel Nuovo Mondo, e festoni di loro, catturati con enormi rosette, adornano la figura. Si trova su un altare, coperto di stoffa bianca bordata di pizzo, il cui drappeggio rosso bordato d’oro è stato aperto per il culto. Due angeli reggono il drappeggio, mentre altri tre appaiono ai suoi piedi. Una suora e un monaco fiancheggiano l’altare, le mani giunte in preghiera.