Buon Compleanno JOSEPH RATZINGER ,

oggi Santita’ per il Suo 94° compleanno Le vorrei regalare un mondo pieno di pace ,di fede ,di gioia ,di salute . Anche se con l’eta’ e’ diventato piu’ fragile, la Sua mente resta lucida e nulla passa inosservato sotto il Suo sguardo attento … No Santita’ non e’ fuggito davanti ai lupi ma il contrario : sempre in prima linea con la Sua preghiera piu’ incessante che mai!!!

Santita’ preghi per la Chiesa, preghi per noi … E noi loderemo per sempre il Signore per averci donato Lei , un Santo Padre , un PADRE vero , un Dottore della Chiesa , una guida spirituale che tutt’oggi seguiamo …

…nel Signore

A.M.C.