SOTTO ESORCISMO IL DIAVOLO ASTORT PARLA DEGLI UFO …

ATTENZIONE !!!

– Da tempo e particolarmente in que­sto tempo, si parla di dischi volanti e di persone extraterrestri, che si mettono a contatto con noi della terra. Lei cosa ne pensa?

– E’ un altro meraviglioso trucco di Satana e vi rispondo con le sue stesse parole, poichè gli chiesi spiegazione in un Esorcismo:

Nel nome di Dio, rispondi! Come ti chiami?

– Astort. Ero prima un ufficiale delle schiere angeliche.

– I dischi volanti sono opera tua? – No, sono frammenti di pianeti in dissoluzione, che al contatto con l’atmo­sfera si dissolvono.

– Ci sono di quelli che credono siano astronavi cosmiche, popolate di persone extraterrestri.

– Maledetto Prete! Non è così. Noi facciamo credere che sia così.

– Dunque, voi demoni approfittate del fenomeno delle uranoliti per invo­gliare gli uomini a mettersi in rapporto con voi ed anche vi fate vedere prenden­do forme umane, strane ed evanescenti. – Ebbene, cosa vuoi sapere?

– Rispondi: Siete voi ad apparire in forma umana e poi dite di essere uomini extraterrestri?

– Maledetto Prete! Siamo noi.

– Se gli uomini sapessero che siete voi demoni a presentarvi come extraterre­stri, di certo non si metterebbero in co­municazione con voi. Essi sono nell’igno­ranza.

– Ci sono gl’ignoranti e ci sono quelli che lo sanno.

– Rispondi ancora!

– E basta, maledetto Prete!

– Cosa mi dici di coloro che si met­tono in rapporto con voi e che si chia­mano « fratelli cosmici »?

– Sono tutti figli miei, come sono figli miei i Testimoni di Geova ed i Bambini di Dio.

Maledetto Prete, ora finiscila! – Avete sentite le risposte del demonio. Che ve ne pare?

– Ma non avrebbe potuto dire delle menzogne?

– Avrebbe voluto dirle, ma non pote­va. Durante l’Esorcismo la potenza sacer­dotale lo domina; infatti rispondeva, ma con rabbia e maledicendomi.

– Se il demonio sta agendo così nel mondo, avrà dei fini specifici.

– Certo! Nel caso degli extrarrestri e dei loro messaggi i fini sono:

1 – Fare inorgoglire gli uomini, che og­gi si credono in grado di uscire dalla cer­chia terrestre e di mettersi a contatto con esseri superiori vaganti nello spazio.

2 – Fare dubitare o annullare quanto Dio ha rivelato riguardo agli uomini per mezzo della Bibbia, che è verità assoluta.

3 – Screditare quanto insegna la Chie­sa, Maestra di verità, perchè nei mes­saggi ricevuti dagli extraterrestri (…che sono demoni…) si dice: Non si presti fede a quanto insegna la Chiesa, perchè essa ha travisato gl’insegnamenti divini.

Prima di chiudere l’Esorcismo su espo­sto, il demonio soggiunse: Siamo noi de­moni che stiamo lavorando negli spazi e questo è un segno del cielo. Prima che venga il castigo di Dio nel mondo ci sa­ranno ancora altri segni nel cielo. –

Non resta all’umanità che guardarsi dagli inganni diabolici, di quelli che si stanno verificando e di quelli che ancora la grande bestia potrà attuare.

DA ” LA GRANDE BESTIA… E’ INTELLIGENTE!”

DON GIUSEPPE TOMASELLI telegram.me/dongiuseppetomaselli