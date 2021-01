TERREMOTO IN VATICANO…

L’ombra dei servizi segreti su Papa Francesco. L’ex Nunzio Carlo Maria Viganò, grande oppositore di Jorge Bergoglio e della svolta “globalista” e relativista del Vaticano, sgancia la bomba in una intervista a Steve Bannon, ex consigliere di Donald Trump, su Lifestile. Monsignor Viganò dice a chiare lettere di sperare che “eventuali prove in possesso dei servizi segreti venissero alla luce, specialmente in relazione ai veri motivi che hanno portato alle dimissioni di Papa Benedetto XVI e alle cospirazioni soggiacenti all’elezione di Bergoglio, permettendo così di cacciare i mercenari che hanno occupato la Chiesa”.

Il suo bersaglio è la cosiddetta “deep church“, il lato oscuro del potere ecclesiastico. “Per restaurare la Chiesa Cattolica, si dovrà rivelare quale sia stato il coinvolgimento degli ecclesiastici con il progetto massonico-mondialista, quali i casi di corruzione e i reati che possano aver compiuto rendendosi così ricattabili, proprio come in campo politico avviene per i membri del deep state“.

Fonte https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/25801507/vaticano-papa-francesco-servizi-segreti-prove-dimissioni-ratzinger-monsignor-vigano-.amp