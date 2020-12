PERCHE’ DIO HA VOLUTO FARSI PICCOLO ? LA RISPOSTA DI SAN PAOLOVI

Antoine Mekary/ALETEIA

Kathleen Hattrup – pubblicato il 24/12/20

In occasione del Natale 1971, Papa San Paolo VI ha affermato:

“Dio avrebbe potuto venire vestito di gloria, di splendore, di luce, di potenza, a farci paura, a farci sbarrare gli occhi dalla meraviglia. No, no! È venuto come il più piccolo degli esseri, il più fragile, il più debole. Perché questo? Ma perché nessuno avesse vergogna ad avvicinarlo, perché nessuno avesse timore, perché tutti lo potessero proprio avere vicino, andargli vicino, non avere più nessuna distanza fra noi e Lui. C’è stato da parte di Dio uno sforzo di inabissarsi, di sprofondarsi dentro di noi, perché ciascuno, dico ciascuno di voi, possa dargli del tu, possa avere confidenza, possa avvicinarlo, possa sentirsi da Lui pensato, da Lui amato… da Lui amato: guardate che questa è una grande parola! Se voi capite questo, se voi ricordate questo che vi sto dicendo, voi avete capito tutto il Cristianesimo”.

TRATTO https://it.aleteia.org/2020/12/24/perche-dio-ha-voluto-farsi-piccolo-la-risposta-di-san-paolo-vi/