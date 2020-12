GLI AUGURI DI NATALE DI MONSIGNOR GEORG GAENSWEIN: “DIO ONNIPOTENTE COME UN NEONATO!

“E non festeggiamo Babbo Natale, che non esiste, ma festeggiamo l’ora in cui Dio stesso è entrato nella nostra storia e ci ha mostrato per la prima volta il suo volto in un neonato a “Betlemme in terra di Giuda”. Devi tenerlo a mente: Dio Onnipotente come un neonato! Non potrebbe essere più impotente.

Quella notte, prosegue l’evangelista, non lontano dalla giovane madre Maria e dal suo bambino, un angelo scintillante di luce si avvicina spaventati ai pastori che custodiscono i loro greggi davanti alla città e dice loro: “Non abbiate paura. Vi annuncio una grande gioia che sarà condivisa con tutto il popolo “. Poi improvvisamente cori di angeli circondano questo primo messaggero di gioia con inimmaginabili inni di lode, esultanti: “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra al popolo del suo buon piacere”.

Non l’ho inventato. Lo leggiamo letteralmente allo stesso modo con San Luca.

Chi pensa che questo sia incredibile ha davvero ragione. Ma questa è la nostra convinzione! Nessuno deve condividerlo.

Una cosa, tuttavia, non ha nulla a che fare con le nostre convinzioni ed è al di là di ogni dubbio. Con la nascita di Gesù 2020 anni fa ai margini dell’Impero Romano al tempo dell’imperatore Augusto, è emerso un ottimismo sia per i credenti che per i non credenti come la storia non aveva mai visto prima.

Ma sembra che questa volta, quando segneremo il passaggio al prossimo “Anno del Signore” 2021 a Capodanno, non vedremo fuochi d’artificio che illuminano la notte. Dove altro c’è gioia quasi infantile, questa volta c’è oppressione.

E anche questa volta il Natale forse verrà su di noi silenziosamente come la neve che cade.

È una situazione planetaria eccezionale che vorrei sfruttare questa sera per invitare tutti voi a vedere questa opportunità come forse mai prima d’ora come un’opportunità per dare un’occhiata più da vicino al bambino che giace sulla paglia nella culla e per riflettere ciò che ci dice. Quindi cosa significa veramente Natale. E non astrattamente e in generale, ma personalmente per me.

Troveremo la risposta nello stesso Vangelo, se lo leggiamo ulteriormente e ricordiamo come questo bambino 33 anni dopo diventa la vittima ultima, muore in torture inimmaginabili e dopo tre giorni nella tomba si mostra vivo, come risorto.

Allora sappiamo che questo neonato rappresenta una vita che non conosce confini e che sovrasta e vince ogni pandemia e ogni disastro e ogni paura e orrore, inclusa e soprattutto la morte.

Quindi è la vita eterna e la gioia eterna a cui questo bambino ci invita.

Papa Giovanni Paolo II, la cui pubblica sofferenza e la cui morte indimenticabile ho potuto testimoniare in prima persona qui a Roma, ha detto verso la fine della sua vita sulla nostra fede con le ultime forze: “Il cristianesimo è una persona, una presenza, un volto: Gesù Cristo . ” Questo è Natale A Betlemme guardiamo questa persona per la prima volta, a Gesù Cristo, come un bambino indifeso. Lui stesso è il fondamento della nostra fede.

E Joseph Ratzinger scriveva all’epoca in cui era ancora cardinale e braccio destro di questo santo Papa: “Basti pensare per un attimo a cosa accadrebbe se all’improvviso la fede nell’Incarnazione di Dio a Betlemme fosse completamente estinta. I luoghi , in cui l’ateismo e l’inimicizia contro Dio e Cristo celebravano i loro trionfi, ci danno un indizio dell’enormità dell’oscurità che sarebbe poi sorta … Dio non ha trasformato il mondo in un paradiso terrestre attraverso la sua incarnazione, come vorremmo Lei è rimasta piena di stenti. Ma lui ha infuso in lei una quieta luce di amore e compassione, che non lascerà mai andare. Dovremmo riaprire i nostri cuori a questa luce a Natale “.

Ecco perché vorrei invitarvi a questa luce soffusa ea questo percorso di gioia oggi, quando il cielo rimane scuro a Capodanno e il Natale è silenzioso come non mai. “La via della gioia non è una passeggiata nel parco”, ha detto domenica scorsa Papa Francesco.

Tuttavia, rimane l’unica strada che vale la pena percorrere con serena fiducia.

Ma poiché non voglio farvi una predica, non voglio concludere con una parola dei Papi, ma con un inchino alla Regina d’Inghilterra, che lo scorso aprile ha respirato lo stesso spirito quando ha parlato a tutti i residenti della città in occasione della pandemia mortale con fiducia cristiana reale in una vita che trascende tutti i confini, all’età di 94 anni e con le parole:”We will meet again!”