MONSIGNOR RICHARD SOSEMAN QUESTA MATTINA È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE …

Nato a Moline il 10 ottobre 1963. Ordinato il 23 maggio 1992. Vicario parrocchiale, St. Mary, Moline, 1992. Studi a Roma, 1993. Tibunal aiutante vicario giudiziario e giudice, 1995, e cappellano, St. Joseph’s Home, Peoria, 1996. Vicario giudiziario, 1996. Pur rimanendo vicario giudiziario, Tribunale, parroco, St. Mary, Princeville e adm., St. Joseph, Brimfield e St. James, Williamsfield, 1998. Cappellano d’Onore di Sua Santità, 2000. Pur rimanendo parroco presso la parrocchia di St. Mary of the Woods, Princeville e direttore della missione diocesana, delegato episcopale per la Sheen Cause for Sainthood, 2004, e vicario giudiziario, 2007. Rilasciato per servizi alla Congregazione per il Clero, Vaticano Città, 2008.

Parroco San Valentino e Santa Maria in Perù, 2017 e Parroco di San Giuseppe in Perù 2019.