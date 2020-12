IL PERU’ E UNA MADONNA DI GUADALUPE CHE FORSE NON CONOSCETE

Pablo Cesio – pubblicato il 27/11/20

Una devozione del nord del Perù che si celebra tra il 26 novembre e il 10 dicembre

La Madonna di Guadalupe in Perù. Anche nel Paese sudamericano, nella provincia di Pacasmayo, si vive una devozione speciale che ha come protagonista Nostra Signora di Guadalupe, ma non ha nulla a che vedere con la famosa invocazione messicana, essendo invece collegata al distretto di Guadalupe di quella zona del Perù.

La patrona del luogo è nota anche come “La Chapetona” (c’è una replica nota come “La Perfecta”). Si tratta di una celebrazione mariana che ha più di 400 anni, e che dal 26 novembre al 10 dicembre prevede vari eventi. La festa centrale si celebra l’8 dicembre.

Vergine di Guadalupe, feste, pellegrinaggi e amore

Dietro la fondazione di Guadalupe c’è il capitano spagnolo Francisco Pérez de Lezcano (1550). Tempo dopo, durante un viaggio in Spagna, Pérez de Lezcano chiese la possibilità di ottenere una replica dopo essersi recato in pellegrinaggio al santuario della Madonna di Guadalupe.

Nel 1560 si svolsero le prime feste e i primi pellegrinaggi. Qualche anno dopo, l’immagine di Nostra Signora di Guadalupe portata dalla Spagna venne donata ai sacerdoti agostiniani, e in seguito venne costruito un santuario per poterle rendere omaggio.

Nel 1954 l’immagine della Madonna di Guadalupe in Perù è stata incorata da Papa Pio XII. Il titolo concesso è stato quello di patrona dei popoli del Nord e regina del Perù.

Ha peregrinato a Trujillo insieme al Papa

C’è un fatto singolare collegato all’immagine della Madonna di Guadalupe in Perù. Nel gennaio 2018, in occasione della visita di Papa Francesco nel Paese, la Vergine ha peregrinato fino alla località peruviana di Trujillo (a poco più di 100 chilometri da Guadalupe) per un incontro speciale.

“Il pellegrinaggio di Nostra Signora di Guadalupe precede l’arrivo del Sommo Pontefice nella città di Trujillo. Per questo la parrocchia, i fedeli guadalupani e le nostre autorità civili si sono riuniti per sollecitare la richiesta ufficiale all’arcivescovo di Trujillo, monsignor Miguel Cabrejos, perché sia presente la nostra amata immagine”, ha detto l’allora parroco di Guadalupe, Ronald Peña.

La Madonna di Guadalupe del Perù è stata di fatto presente alla Messa del Papa a Trujillo il 20 gennaio 2018, come ricorda una rassegna legata all’arcivescovo di Trujillo.

TRATTO DA https://it.aleteia.org/2020/11/27/peru-madonna-di-guadalupe-che-forse-non-conoscevate/