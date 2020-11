BEATO Giovanni Roig y Diggle, martire della “LOTTA PER CRISTO”…

Sale oggi agli onori degli altari Giovanni Roig y Diggle, ucciso “in odium fidei” a soli 19 anni durante la guerra civile spagnola. La celebrazione presieduta in rappresentanza del Papa dal cardinale arcivescovo di Barcellona Juan José Omella y Omella. “Giovanni è stato un testimone della tenerezza”, ha detto il porporato nell’omelia

Roberta Barbi – Città del Vaticano

Sono circa duemila i martiri della guerra civile spagnola venerati dalla Chiesa cattolica: sacerdoti, religiose, addirittura vescovi e anche molti laici, padri, madri o giovani, che hanno perso la vita solo perché amavano Cristo negli anni bui che afflissero la penisola iberica tra il 1936 e il 1939, appena prima che la Grande Guerra sconvolgesse il mondo. Tra questi, oggi, raccontiamo la storia di Giovanni Roig y Diggle, originario di Barcellona, che quando arriva, violenta come uno schiaffo, la forte ondata anticristiana che attraversa il suo Paese, commenta così: “Ora più che mai dobbiamo lottare per Cristo”.

Tra studio e lavoro, ma saldo nei valori

Giovanni si forma dai Fratelli delle Scuole Cristiane, per frequentare, poi, il liceo dai Padri Scolopi, dove tutti lo ricordano per la serietà, il rispetto e la dedizione allo studio. Ma anche per una fede profonda e radicata per un giovane, come testimoniano due padri cui Giovanni si era particolarmente legato e che saranno entrambi assassinati durante la guerra civile: padre Francisco e padre Ignasi. La famiglia di Giovanni non gode di ricchezza economica, così è costretta a lasciare la grande città per trasferirsi nella vicina El Masnou e a far lavorare quel figlio così promettente prima in un negozio di tessuti e poi in una fabbrica. Giovanni non se ne lamenta mai. Anzi: è contento di poter dare una mano concreta ai suoi cari. Nonostante la fatica, continua ad alternare studio e lavoro perché coltiva un sogno: laurearsi in legge e diventare avvocato.

Fonte Santa Sede 🇻🇦