PREGHIERE PER I DEFUNTI … Pregare per loro significa intercedere per la loro anima …

Pregare per i defunti significa intercedere per la loro anima in modo che una volta purificati possano arrivare alla visione beatifica di Dio.

San Josemaria diceva “Il purgatorio è una misericordia di Dio, per purificare i difetti di quanti vogliono identificarsi con Lui“.

San Bernardino ha chiamato la Beata Vergine Maria “Plenipotenziaria” del Purgatorio, perché ha le grazie e i poteri per liberare le anime purganti. Proprio lei stessa rivelò al beato Alano: “Io sono la Madre delle anime del Purgatorio, ed ogni ora per le mie preghiere sono alleggerite le pene dei miei devoti“.

Fin dai primi tempi la Chiesa ha riservato un pensiero particolare per la memoria dei defunti, insegnamenti tuttora vivi che trovano espressione in preghiere e riti dedicati alle anime delle persone che non ci sono più.

Il 2 Novembre è riconosciuto come il giorno della “commemorazione dei fedeli defunti”, da tutti conosciuta come “festa dei defunti”.

Di seguito vediamo le preghiere più conosciute da dedicare ai nostri cari defunti a cui vogliamo volgere un pensiero nella recita quotidiana delle nostre preghiere.

Preghiera per i genitori

O Dio, che ci comandi di onorare il padre e la madre, apri le braccia della tua misericordia a mio padre (mia madre) defunto(a): perdona i suoi peccati, e fa’ che un giorno possa rivederlo(a) con gioia nella luce della tua gloria.

Per Cristo nostro Signore.

Amen.

(seguono Tre Eterno riposo)

Preghiera per i figli

Accogli, o Signore, l’Anima di mio figlio/figlia che hai voluto chiamare a Te da questo mondo; purificata da tutti i suoi peccati, divenga partecipe del gaudio eterno nella luce senza tramonto e sia unita ai tuoi Santi nella gloria della Risurrezione.

Tu avesti pietà per la povera vedova che piangeva la morte dell’unico figlio e glielo ridonasti vivo, Ti recasti nella casa di Giairo e sanasti la sua bambina; io credo in Te e so che Tu ci riunirai insieme nella casa del Padre dove ci hai preparato il posto, però Ti prego di donarmi tanta forza e tanta pace per accettare serenamente la tua volontà che mi ha chiesto questo periodo di distacco dal mio amato figlio.

Vergine Santissima, Mamma addolorata che ai piedi della croce soffristi un dolore indicibile, tanto da essere chiamata Regina dei martiri, Ti prego di sostenere il mio spirito affranto e di infondere in me la certezza che presto saremo di nuovo insieme.

Per Cristo nostro Signore.

Amen.

(seguono Tre Eterno riposo).

Preghiera per un caro defunto

Ascoltate, o Signore, le mie voci con le quali io supplico la Vostra pietà per l’Anima desiderata e cara di (nome del caro defunto) che Voi avete chiamata da questa terra di esilio.

Il Sangue Prezioso di Gesù, che io Vi offro in questo Santo Sacrificio, la purifichi da ogni macchia contratta nel terreno pellegrinaggio; e per la Vostra infinita misericordia degnatevi concederle refrigerio e pace, ammetterla nel consorzio dei Santi, introdurla nella beatitudine eterna, nello splendore della Divina Vostra luce.

(seguono Tre Eterno riposo).

Fonte