VOLETE CREARE UNA PANDEMIA??? TERRORE ALLE POPOLOLAZIONI DI TUTTO IL MONDO ??? Discutiamone

Chiamaci o inviaci un’e-mail. In alternativa, compila le caselle sottostanti e uno di noi ti ricontatterà immediatamente. ECCO CHI SONO E CHE COSA FANNO : VI INVITO A VEDERE IL LORO SITO !!! APRITE GLI OCCHI !!!

QUESTA E’ UNA SOCIETA’ CON SEDE IN REGNO UNITO CHE SI OCCUPA,CON ATTORI ,REGISTI PROFESSIONISTI NEL CAMPO DELLA PSICHE ,DI CREARE VIDEO CHE METTANO TERRORE ALLE VARIE POPOLAZIONI DI TUTTO IL MONDO , VI INVITO A VEDERE VOI STESSI IL SITO …LINK IN FONDO !!!

CrisisCast

Attori e registi pluripremiati di giochi di ruolo appositamente formati nella gestione dei disastri e delle crisi.

Realizziamo eventi per esigenze di sicurezza emergenti nel Regno Unito, in Medio Oriente e in tutto il mondo. I nostri attori specializzati in giochi di ruolo – molti con autorizzazioni di sicurezza – sono formati da psicologi comportamentali e rigorosamente sottoposti a prove sul comportamento criminale e delle vittime per aiutare la polizia, l’esercito e i servizi di emergenza, ospedali, scuole, autorità locali, governo, società di sicurezza private, centri commerciali , aeroporti, grandi aziende, dipartimenti di giustizia penale, media e forze armate per simulare ambienti di incidenti per procedure salvavita.

Usiamo le tecniche, gli oggetti di scena e gli effetti speciali dell’industria cinematografica britannica all’avanguardia per aiutare i formatori a fornire una risposta alle crisi essenziale, pratica e ad alto numero di ottani e una formazione sulla gestione dei disastri. Collaboriamo anche con medici in formazione, psicologi e professionisti dell’assistenza.

Soluzioni

I nostri attori del gioco di ruolo sono psicologicamente addestrati

Pianificazione

I nostri produttori collaborano con i vostri formatori per creare un “copione” che consenta agli attori del gioco di ruolo di sapere quando innescare sviluppi chiave in uno scenario di gestione delle crisi in evoluzione. Istruiamo e proviamo la squadra, ove possibile sul posto, ma almeno con filmati di videosorveglianza.

I capi dipartimento gestiscono ogni disciplina e riferiscono al produttore principale che è il tuo contatto diretto in ogni momento.

Strategia

I nostri esercizi di gestione delle crisi possono testare i sistemi di monitoraggio e comunicazione, i piani di sicurezza comprese le procedure di blocco ed evacuazione, la capacità dei servizi di emergenza di cooperare e rispondere in modo efficace e, cosa sempre più importante, la loro capacità congiunta di rispondere alla stampa, ai media e alle informazioni pubblicate su piattaforme social e Internet.

Tutta la strategia è sviluppata in collaborazione con i nostri clienti.

Risultati

Niente funziona così efficacemente nell’affrontare i disastri del mondo reale come le prove.

Portiamo tutta la nostra esperienza nella creazione di scenari drammatici altamente credibili per preparare il tuo popolo al peggio e dotarlo degli strumenti psicologici e pratici che li aiuteranno a salvare vite e sopravvivere al disastro.

Eseguiamo regolarmente accordi di non divulgazione che includono i nostri attori e la nostra troupe.

Gestione delle crisi dei media

Formazione e perforazione di Crisis Media Management

Le nostre specializzazioni di media trainer includono social media, comunicazioni strategiche di alto livello, produzione cinematografica interna e mezzi di informazione online. Includiamo giochi di ruolo dal vivo di attori professionisti che seguono una formazione psicologica con la nostra psicologa comportamentale interna, Katy Baboulene. Mantenendo una visione d’insieme del fabbisogno totale di formazione, siamo in grado di massimizzare la longevità di ogni erogazione fondendo perfettamente l’apprendimento attraverso contenuti live, filmati e facilitati.

Il CrisisCast Simulator riunisce iniezioni di script, simulate e del mondo reale, utilizzando tutte le nostre competenze principali nella formazione di scenari immersivi per creare un evento di comunicazione digitale ad alto numero di ottani che incorpora rapidamente i protocolli giusti per i risultati di successo dei social media da un incidente complesso.

Clienti

Agiamo per un’ampia gamma di clienti, dai privati ​​alle organizzazioni multinazionali e tutto il resto.

Parte del lavoro che svolgiamo è delicato. Può anche essere di vitale importanza. Crediamo nella lealtà e comprendiamo la necessità di riservatezza. Siamo felici di incontrarci e parlare e permettervi di giudicare voi stessi se vi fidate di noi e dei nostri attori e registi di giochi di ruolo appositamente formati per soddisfare le esigenze drammatiche della vostra formazione sulla gestione delle crisi. Ecco alcuni dei clienti con cui abbiamo avuto il privilegio di lavorare di recente:

VI INVITO A GUARDARE IL SITO https://crisiscast.com/solutions/

NATURALMENTE QUESTA SOCIETA’ HA SEDE IN UK