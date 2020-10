BENEDETTO XVI STA BENE !!! MARTEDÌ 27 OTTOBRE HA RICEVUTO UNA VISITA DAL FUTURO CARDINALE SEMERARO…

Mimmo Muolo martedì 27 ottobre 2020

Il cardinalato dopo la guida del dicastero delle cause dei santi. «Al Papa ho chiesto: ne sarò capace?» Venerdì scorso l’incontro con Benedetto XVI: era lucido come sempre. È stato commovente .

venerdì scorso – il vescovo ormai emerito di Albano ha incontrato a Castel Gandolfo (che si trova nel territorio della diocesi) papa Ratzinger che vi ha trascorso una mezza giornata, passeggiando in carrozzina nei giardini e recitando il Rosario. «Abbiamo conversato per quasi mezz’ora – racconta – e l’ho trovato lucido come sempre. Per me è stato commovente e di gran conforto anche in vista dei prossimi impegni».

