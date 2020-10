BENEDETTO XVI : RIFLETTERE SULL’ ETERNITÀ COME ALTERNATIVA AD HALLOWEEN…

…NELLA SOLENNITA’ DEDICATA AI DEFUNTI

Benedetto XVI ha proposto di meditare sull’eternità in questo fine settimana in cui si commemoreranno i defunti.

Con la sua proposta, il Papa ha invitato a orientare la vita verso i valori che non vengono meno, un’autentica alternativa a molte delle feste di Halloween che si svolgeranno nel weekend.

Parlando in slovacco, ha spiegato che “domenica prossima la Chiesa ci invita a pregare per i defunti”.

“Il loro ricordo ci conduca a meditare sull’eternità, orientando la nostra vita ai valori che non periscono”.

Il 1° novembre la Chiese celebrerà la solennità di Tutti i Santi. Questa festa, come tutte le solennità, inizia la sera precedente. Per questo la notte del 31 ottobre è chiamata, in inglese antico, “All hallow’s eve” (vigilia di Tutti i Santi). In seguito “All hallow’s eve” è stato abbreviato in “Halloween”.

Nonostante le celebrazioni di un popolo riflettano la sua cultura e la sua fede, Halloween ha tuttavia smesso di essere una festa cristiana per diventare una fantasia di streghe e fantasmi.