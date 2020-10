RIFLESSIONI DEL CARDINALE JOSEPH RATZINGER…

In un’opera magistrale , nutrita di una vasta erudizione , Henry de Lubac ha mostrato che l’espressione CORPUS MISTICUM indica orinariamente la santissima eucarestia , e che , per Paolo coem per i Padri della Chiesa , la concezione della Chiesa come corpo di Cristo inscindibilmente collegata alla concezione dell’eucarestia , nella quale il Signore e’ corporalmente presente e offre il suo corpo coem cibo per noi .

Di qui ha preso avvio una ecclesiologia eucaristica , che e’ poi diventata il vero e proprio nucleo centrale della dottrina sulla Chiesa elaborata dal Vaticano II ; la novita’ e al tempo stesso l’eredita’ della freschezza primigenia delle origini di cui questo concilio ha voluto farci dono .

Che cosa si intende , dunque , per ecclesiologia eucaristica ?

Per prima cosa il fatto che l’ultima cena di Gesu’ viene a essere riconosciuta coem l’atto della vera e propria fondazione della Chiesa : Gesu’ dona ai suoi questa liturgia della morte e della risurrezione , e cosi’ dona la loro festa , la celebrazione della vita .

Nell’ultima cena egli rinnova l’alleanza del Sinai , o piuttosto : cio’ che la’ era stato soltanto un simbolico inizio , ora diviene integralmente , a tutti gli effetti , realta’ : la comunione di sangue e di vita tra Dio e l’uomo .

Dicendo questo , e’ chiaro che l’ultima cena prefigura la croce e la risurrezione , e al tempo stesso le presuppone , poiche’ altrimenti tutto non resterebbe che gesto vuoto .

Per questo motivo i Padri della Chiesa poterono dire , con un’immagine molto bella , che la Chiesa e’ scaturita dal fianco aperto del Signore , dal sangue e dall’acqua che ne sono sgorgati insieme .

Quest’affermazione intende cogliere , soltanto percependola da un diverso versante , quella stessa verita’ che qui’ formulo dicendo : l’ultima cena e’ l’inizio della Chiesa .

Poiche’ cio’ significa pur sempre che l’eucarestia raduna insieme gli uomini , non solo tra di loro , ma con Cristo , e che cosi’ essa fa degli uomini la Chiesa .

Nello stesso tempo con questo e’ gia’ data anche la forma istituzionale di fondo della Chiesa : essa vive nella comunione e nelle comunita’ eucaristiche .

Il servizio liturgico e’ il suo statuto , poiche’ essa stessa e’ , secondo la sua assenza , servizio reso a Dio , e percio’ servizio all’uomo .

L’Osservatore romano