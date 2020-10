NELLA BIOGRAFIA DI SAN MARTINO DI TOURS SCRITTA DA VENAZIO FORTUNATO, SI NARRA DI UN INTERVENTO MIRACOLOSO DEGLI ANGELI A FAVORE DEL SANTO …

«Una folla di contadini gli impediva di distruggere un altro tempio pagano e respinto di là si ritirò nelle immediate vicinanze, ma avendo fatto penitenza per due giorni, cosparso di cenere e, senza mangiare e bere, chiese, pregando, l’aiuto di Dio per distruggere quei simboli pagani. Subito si presentarono davanti a lui due principi celesti della milizia angelica che avevano lancia e scudo dicendogli: “Siamo scesi dal Cielo, o Martino, in tuo aiuto perché tu possa portare a termine la tua opera per la quale il Cielo combatte in tuo favore. Adesso rompi gli indugi, vedrai le armi che ti aiutano affinché la folla dei contadini non si ribelli, sta a noi debellare i superbi”. Allora l’uomo consacrato a Dio fece a pezzi gli idoli, abbatté gli altari e la folla dei contadini da prima nemica,divenne sua complice nel distruggere quei monumenti d’iniquità che aveva difeso…Gli Angeli lo chiamavano dalla sede terrena al Cielo come un parente richiedendolo con la voce e invitandolo con amore e sarà sempre un Angelo a sanare le sue ferite col tocco della mano e a far sparire le piaghe che stavano infettando le sue membra».

Fonte principale per le notizie suMartino è la Vita scritta dal monaco SulpicioSevero, ancora prima della morte del Santo.Martino nasce a Sabaria, nellaPannonia, verso il 317, da un alto ufficialeromano. Trasferitosi a Pavia, viene avviato aquindici anni alla carriera militare. Entrato nell’esercito romano, vi rimane fino al 356 circa.È arruolato nella cavalleria della guardia impe-riale di Costanzo II e, poi, al servizio di Giuliano.A Pavia, si converte e diviene catecumeno.Trovandosi in pieno inverno inGallia, vicino ad Amiens, avviene l’episodio più famoso della sua vita: cede una parte del suo mantello a un povero incontrato per strada. Dopo essersi congedato dall’esercito,si reca dal Vescovo Ilario di Poitiers, allora in lotta contro gli ariani. Ritiratosi nel 361, a vita monastica a Ligugé, nei pressi della città, cambia radicalmente la sua esistenza e quella di coloro che lo seguiranno. Constatando che i territori intorno alle città della Gallia non hanno ancora ricevuto l’annuncio del Vangelo,si impegna con tutte le sue forze per evangelizzare il popolo. Ordinato sacerdote da Ilario, nel 371è eletto Vescovo di Tours. A Marmoutier, a poca distanza dalla città, fonda un cenobio,dove trascorre in preghiera e ascesi il tempo libero dagli impegni pastorali.Esercita il ministero episcopale pur rimanendo fondamentalmente un monaco. Per questo, deve subire anche l’opposizione di molti Vescovi che non accettano il suo stile di vita ascetico. La sua azione si svolge a favore della predicazione evangelica: percorre le campagne costruendo chiese e distruggendo idoli; combatte l’eresia; compie opera di riconciliazione tra fazioni avverse e al suo passaggio i fedeli sono testimoni di numerosi miracoli. Muore a Candes, l’8 novembre 397,mentre svolge opera di pace.

fonte:http://www.carloacutis.net/AngeliDemoni/angeli/ANGES-W-MartinodiTours.html?n=San%20Martino%20di%20Tours